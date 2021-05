SOUTĚŽ: Kniha na výlety. Vyhrajte ilustrovaných sbírku reportáží z rodinných cest po Evropě

Celkem 21 výletů po evropských městech – a jako bonus i jedna výprava do New Yorku. To svým čtenářům nabízí sbírka ilustrovaných reportáží z cest, tak jak je zaznamenali během více než pěti let táta s malou dcerou. Obsahují praktické rady i typy, které v jiných průvodcích nenajdete, a k tomu i trochu z dějin, architektury i gastronomie. O Knihu na výlety si můžete zahrát tento týden v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Evropa 14:54 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Hans Christian Andersen napsal, že cestování je život. A měl pravdu. Já se narodil v době, kdy se do zahraničí dalo cestovat tak akorát k Balatonu nebo na Rujánu, kde bylo vždycky studené moře,“ píše v úvodu knihy Joachim Dvořák.

„A tak jako mnoho jiných jsem úžasná dobrodružství zažíval pouze na stránkách starých cestopisných knih a map a můj školní globus byl od prstů úplně odřený. Když jsem poprvé v létě 1990 jako chudý (jak jinak) student objel vlakem kus Evropy, bylo to nádherné. A všechno, co jsem tehdy nasál do své hlavy si pamatuji dodnes.“

Obálka Knihy na výlety | Zdroj: Nakladatelství Labyrint / Raketa

Než udeřil koronavirus a s ním spojené uzavírky hranic, byla Dvořákovým parťákem na cestách jeho malá dcera Mia. Jejich společné zážitky pět let vycházely pravidelně po dobu pěti let na stránkách časopisu Raketa, který od podzimu roku 2014 vydává Dvořákovo nakladatelství Labyrint.

„Díky Mie jsem se naučil dívat na města z perspektivy dítěte, jejíma očima. A najednou i ta známá jsou úplně jiná,“ popsal Dvořák serveru Aktuálně.cz s tím, že se děti na rozdíl od dospělých pohybují jinou rychlostí a často se jim mění nálady, takže je také brzy omrzí chození po velkém městě.

„My dospělí většinou rádi plánujeme, ale děti na plánování kašlou. Díky nim se třeba v jednu chvíli ocitnete na nějakém místě, kde je to skvělé, a nechce se vám odejít. Přitom my dospělí víme, že bychom měli pokračovat dál, abychom stihli vše, co jsme chtěli – a přitom nemáme čas si místa pořádně užít.“

Spolu s Miou už takto podnikli cesty ve dvou například do Benátek nebo do Salcburku, Lisabonu či do Osla. Dvořák tímto způsobem chce dceři dopřát něco, co on sám jako dítě nezažil.

„Chtěli jsme, aby se naši čtenáři nebáli jezdit s malými dětmi ven a věděli, kde je to tzv. child-friendly. Subjektivně, ale srozumitelně a zábavně psaný průvodce. Vydrželo nám to až do letošního jara, kdy se poprvé zavřely hranice a tahle rubrika v časopise prostě skončila,“ vypráví.

Texty, které vznikaly pro časopis Raketa, byly přepsány, doplněny a aktualizovány. Přibyly k nim také zábavné interaktivní kreslené stránky s úkoly ke každé destinaci, které vytvořil výtvarník Filip Raif. Na grafické podobě knihy se podílela také Johana Švejdíková.

