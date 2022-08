SOUTĚŽ: Kokrhání kohoutů, pláč psů. Vyhrajte reportážní knihu z Kambodže, krajině po apokalypse

Sledujete, jak mizí vaši příbuzní. Mučí a vraždí je vaši sousedé nebo známí, záminka může být jakákoli. Potom to všechno skončí. A teď se naučte s bývalými dozorci a popravčími opět žít. Zda a jak je možné žít v Kambodži po řádění Rudých Khmérů, se ve své reportážní knize ptá polský reportér Wojciech Tochman. O Kokrhání kohoutů, pláč psů si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Phnompenh 20:01 1. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte knihu Kokrhání kohoutů, pláč psů ze série Prokletí reportéři | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Tohle není reportáž o krutosti Rudých Khmerů, o mučení a zabíjení, poznamenává na jednom z posledních listů knihy český nakladatel. Tochman se nevyžívá v krvavých detailech. V tom jsou si přece všechny genocidy a občanské války podobné. Všichni je známe z novin. Co ale přijde potom?

Kambodžané zažili peklo. Existuje z něj cesta ven, když v jedné z nejchudších zemí světa chybí i to poslední, co ještě dělá život snesitelným, tedy vzájemná důvěra?

OHLASY NA KNIHU „O hrůzovládě Rudých Khmerů byly napsány stohy knih a odborných studií. Wojciech Tochman nás ale ve své strhující reportáži bere na pouť dnešní Kambodžou, krajinou po apokalypse, posedlou násilím. Vede nás do městských slumů a zapadlých vesnic, do továrny na končetiny či mezi dětské nevolníky a v rozhovorech se až posedle dotýká ran těch, kteří přežili, ale nedokázali se vrátit do života. Při téhle kambodžské odyseji vdechujete prach a vedro, zalykáte se vší tou krutostí, s autorem zkoumáte i paprsky naděje, světlo, které je vidět, protože v krajině po pekle je dosud tma.“ — Jáchym Topol

Když polský reportér pracoval v Sarajevu a poté ve Srebrenici, hodně četl o genocidě. Umožnilo mu to lépe pochopit, jak a proč k ní dochází, jednu důležitou otázku mu ale knihy zodpovědět nedokázaly.

„Jak spolu mohou viníci a přeživší po masovém zabíjení žít, blízko sebe? V jedné zemi, v jednom městě, v jedné vesnici, ve firmě nebo ve škole. A někdy i v jednom těle,“ uvažuje Tochman v doslovu knihy.

V Bosně se mu tehdy, nedlouho po válce, zdála odpověď jasná – musejí žít ve světě napůl, jinak to nejde. „Příklady z Kambodže a Rwandy, které jsem v té době znal pouze z médií a literatury, však ukazovaly, že ti, kteří přežili genocidu, nemají na výběr. Musejí žít společně s vrahy,“ popisuje.

Kambodža ho děsila, přiznává Tochman. Její temnota ho ale stejnou měrou fascinovala. Nakonec se do země nevydával za senzací, ale aby se dotknul toho, čeho se bojíme, co se v lidech někde hluboko skrývá. Pol Pot a jeho příběh přitahují pozornost, ale člověk připoutaný řetězem u rozpadlé chatrče? Ostatně, kdo může svého nemocného příbuzného zavřít do klece? Jedině zlý člověk. To je jednoduchá odpověď.

Tochman strávil v Kambodži, jedné z nejchudších zemí stále ohrožených přírodními katastrofami, dostatečně dlouhou dobu na to, aby jednoduché odpovědi nehledal. Doprovázel psychiatričku Sody Ang, která se pokouší vysvětlit rodinám, co skutečně trápí jejich nemocné příbuzné, a začít je skutečně léčit. Protože zatím jsou místo léčby psychóz zavíráni do klecí nebo přivazováni za nohu. Narušené duše, i takové jsou výsledky řádění Rudých Khmerů.

Wojciech Tochman je polský novinář, reportér a spisovatel. Spolu s Mariuszem Szczygiełem, Pawłem Smoleńským, Jackem Hugo-Baderem nebo Lidií Ostałowskou tvořili v 90. letech legendární skupinu reportérů přílohy Duży Format deníku Gazeta Wyborcza.

Tochman je jedním ze zakladatelů Institutu reportáže. Své reportérské knihy směřuje tam, kde selhala společnost, kde se sousedské soužití mění v genocidu nebo občanskou válku. Česky vyšla jeho kniha polských reportáží Pánbůh zaplať a oceňovaná publikace Jako bys jedla kámen o konfliktu v bývalé Jugoslávii věnovaná etnickým čistkám v Bosně. Ta byla nominovaná na nejprestižnější polskou literární cenu Nike a na ocenění Prix Témoin du Monde, které uděluje Radio France International.

Na cenu Nike bylo nominováno také Kokrhání kohoutů, pláč psů. Knihu vydalo v překladu Michaly Benešové nakladatelství Absynt v edici Prokletí reportéři.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 reportážních knih Kokrhání kohoutů, pláč psů, napište nám až do tohoto pátku 5. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kolik let se držel u vlády kambodžský diktátor Pol Pot?

Kolik let se držel u vlády kambodžský diktátor Pol Pot?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.