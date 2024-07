SOUTĚŽ: Nejlepším přítelem člověka je kolo, hlásá nová kniha. A také dopravní prostředek budoucnosti

„Dokáže být pomalé i rychlé, veselé i smutné, hbité i nemotorné, opuštěné i opečované, líné i pracovité, tiché i hlasité, přitažlivé i ošklivé, tvrdohlavé i ochotné, vtipné i nudné, ambiciozní i obyčejné, kamarádské i protivné, energické i unavené, spolehlivé i nepředvídatelné, nepřehlédnutelné i fádní, ztracené i mířící přímo k cíli,“ shrnují báječně rozmanitý svět bicyklů autoři nové knihy.

„Když je samo, vyčkává a působí jako spící zvíře. Ale když ho osedláš, má najednou tolik síly a chuti do života, kolik mu dáš. Uveze tolik nápadů a pocitů, kolik mu naložíš. Někdy je jen převozníkem, jindy důvodem k cestě. Jede tak dlouho, dokud chceš a můžeš. A přiveze tě zase zpátky.“

Čím to je, že si skoro každý vzpomene, jaké to bylo, když se poprvé rozjel sám? Co vlastně kolo dělá s naším tělem a pocity, s našimi cestami krajinou i městy, ve kterých žijeme? A jak vůbec nápad vyrobit kolo vznikl?

Kolo je zdánlivě všední věc, která nám dává nevšední zážitky. Už více než 200 let je naším průvodcem na silnicích, v ulicích i po lesních stezkách. Pomáhá nám, ale potřebuje naši spolupráci, sílu, energii a zručnost. Malí i velcí díky němu cestují nejen terénem, ale i říší fantazie. Je to symbol svobody a zdravého, ohleduplného života.

Příběh skromného dopravního prostředku, který dokáže měnit svět, vyprávějí Jindřich Janíček a Ondřej Buddeus. Zatímco první na cyklistice oceňuje především její společenský rozměr, druhý je podle svých slov cyklistou tělem i duší.

Ukázka z knihy Kolo. Dopravní prostředek budoucnosti | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Janíček se už dlouhodobě zajímá o velké sportovní osudy, což ukázal třeba v komiksových příbězích B jako bězec, které mu vynesly cenu Muriel. Označení předního výtvarníka poté stvrdil i netradiční reportáží Na západ severozápadní linkou.

Buddeus píše a připravuje knihy pro dospělé i děti, překládá z němčiny a norštiny a vyučuje na Akademii výtvarných umění. Za dětskou knížku Hlava v hlavě získal Magnesii Literu a Cenu Jiřího Ortena.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět ilustrovaných knih Kolo: Dopravní prostředek budoucnosti, napište nám až do pátku 19. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: