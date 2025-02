SOUTĚŽ: ‚Bojovali za naši ztracenou svobodu.‘ Vyhrajte komiksové osudy českých letců z RAF

„Hrdinů není nikdy dost. Zvlášť v malé zemi, kterou považujeme za svůj domov. Hrdinové z tohoto komiksu v ní žili a rozhodli se bojovat za ztracenou svobodu,“ píše v předmluvě František Štambera, vedoucí dokumentaristiky Paměti národa a velký fanoušek RAF, který převzal odborný dohled nad knihou.

„Nasazovali svoje síly a schopnosti, riskovali svoje životy a mnoho toho obětovali. Velikost těchto obětí, míra hrdinství i výkony jsou tím, co udivovalo a inspirovalo jejich současníky. To by mělo inspirovat i nás, dědice jejich země,“ vybízí Štambera.

Ukázka z komiksové knihy Hangár: RAF ve vzduchu i na zemi | Zdroj: Nakladatelství Argo

Ze svědectví, která jsou uložena v archivu Paměti národa, byla vybrána pětice skutečných životních příběhů. Ta v původním komiksovém zpracování pěti scenáristů a pěti výtvarníků vytváří pestrý obraz zkušeností veteránů 2. světové války. Jde o vyprávění plné letadel, odvahy, ale i lidského smutku a nesmrtelné touhy po svobodě.

František Peřina si prošel i boji ve Francii a stal se slavným leteckým esem. Imrich Gablech, další stíhací pilot, se jako příslušník armády Slovenského státu zase odhodlal k nelegálnímu odletu za hranice, po pádu Polska byl však Sověty uvězněn v gulagu. Do Anglie se vrátil s podlomeným zdravím, ale odhodláním dále létat.

Alois Šiška reprezentuje letce z bombardovací perutě. V jeho příběhu se ale objevuje i jedna z nejčernějších obav většiny létajícího personálu. Jeho letadlo totiž bylo sestřeleno a strávil nekonečných šest dní v ledových vodách La Manche, než byl objeven Němci. Zbytek války potom strávil v zajetí.

Nezapomíná se ani na ženskou zkušenost. Tu zastupují příběhy Edith Weitzenové-Nettl a Margity Schneiderové-Rytířové.

První ze jmenovaných pocházela z rodiny německých antifašistů z Liberce. Její jazyková vybavenost jí umožnila pomáhat letcům odposloucháváním německých vysílaček. Margita Rytířová se dostala společně s dalšími židovskými dětmi do Anglie díky siru Nicholasi Wintonovi. Na prahu dospělosti vstoupila do pomocného ženského letectva, kde se jako mechanička starala mimo jiné o letadla, s nimiž se pak naši letci vrátili do osvobozené republiky.

Právě návrat do vlasti a s tím spojené rozporuplné pocity jsou všem příběhům společné. Připomínají tím pádem jak hodnotu svobody, její cenu, smysl, tak i různé způsoby boje za ni.

Komiksovou knihu Hangár: RAF ve vzduchu i na zemi vydalo nakladatelství Argo ve spolupráci s Pamětí národa.

