SOUTĚŽ: 45 vrcholů za 361 dní. Vyhrajte Korunu Evropy, průvodce po nejvyšších horách světadílu

„Získám Korunu Evropy v rekordním čase a krásy evropských hor zdokumentuju." Přesně takové předsevzetí si dal český fotograf a cestoval Jaromír Zaoral. Za necelý rok se mu podařilo zdolat všechny nejvyšší evropské vrcholy. Své zkušenosti a zážitky spolu s cennými radami profesionálních horolezců nyní nabízí v novém knižním průvodci. O Korunu Evropy si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Londýn 13:17 3. srpna 2020

Jaromír Zaoral dokázal uskutečnit unikátní expedici Koruna Evropy, při které zdolal nejvyšší hory každého státu Evropy, za 361 dní. Vytvořil tím světový rekord v nejrychlejším výstupu.

Nebylo to ale samozřejmě jen tak. Každý z 45 vrcholů přinesl nějaký zajímavý příběh - od setkání s medvědem v Černé Hoře přes bouračku ve Skotsku až po laviny v Lichtenštejnsku. Protože navíc Zaoral není horolezcem-profesionálem, udělal v horách řadu přešlapů, které mohou čtenářům posloužit jako rady pro jejich vlastní výstupy.

„Hory jsou nádherné, ale často zrádné. Bohužel bývají neúprosné vůči těm, kteří nerespektují jejich zákony. Nepřeceňujte své síly a nepodceňujte nebezpečí hor. Vždy vybírejte výstupy podle své zdatnosti, dbejte na rizika povětrnostních podmínek a nepodceňujte výbavu,“ píše Zaoral.

„Při psaní této knihy jsem se snažil zmínit co nejvíc rizik spojených s cestováním po horách, aby bylo jasné, že zdolávání vrcholů není žádná procházka parkem. Každý je zodpovědný sám za sebe a nese vlastní riziko.“

Před každým výstupem je podle dobrodruha potřeba, aby si návštěvníci zjistili aktuální informace o podmínkách na dané hoře a zkontrolovali předpověď počasí. „To platí dokonce i pro nejvyšší horu Dánska Møllehøj (171 n. m. n.). I tam si prý při ‚náročném‘ dvouminutovém výstupu jistý turista dokázal zlomit nohu,“ dodává Zaoral.

U každého vrcholu jsou k dispozici informace o tom, jak časově náročné je ho vylézt, jaké je jeho převýšení i vhodná doba pro výstup, zda je v okolí či po cestě dostupné občerstvení i kudy vede nejjednodušší cesta.

Zaoral hory klasifikuje podle vlastní škály náročnosti. Na vrcholy se žádnou náročností můžete dojet autem, zatímco na ty představující náročnou vysokohorskou turistiku budete potřebovat horolezecké nebo ledovcové vybavení. Zdolání se také u těch nejnáročnějších vrcholů nedoporučuje bez horského vůdce.

Knihu doplňují poučné rozhovory se známými českými horolezci, jako je Radek Jaroš, Adam Ondra nebo Renata Chlumská.

Jaromír Zaoral je cestovatel a profesionální fotograf, který žije střídavě ve Stockholmu, v Olomouci a v Praze. Vystudoval ekonomii, práce v kanceláři ho ale podle vlastních slov brzy omrzela, a tak se rozhodl objevovat vrcholky evropských hor. Ze svých expedic často pořádá přednášky.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Koruna Evropy, napište nám až do tohoto pátku 7. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje česká horolezkyně, která jako první Češka zdolala tři nejvyšší hory na Zemi a která je protagonistkou nového dokumentárního snímku K2 vlastní cestou?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.