SOUTĚŽ: Koukej na mě! Ilustrovaná knížka radí dětem, jak se cítit dobře ve vlastní kůži
Na první pohled vypadá útlá knížka Koukej na mě! jako jednoduchý příběh o překonání strachu ze skákání do vody. U bazénu toho ovšem překonáváme mnohem víc – třeba ostych z nahoty. O novou knihu pro nejmladší čtenáře a čtenářky hrajeme tento týden v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.
Malá Mira dnes bude skákat do velkého bazénu úplně sama. Nejdřív si připadá „neuvěřitelně hustá“, jenže pak začne přemýšlet: Jak velký ten bazén vlastně je? A není moc hluboký? Mira se toho trochu zalekne a znervózní.
Pak si ale v dámské šatně všimne všech těch nahých tet kolem – nebo paní, jak ji upozorní maminka. Každá má jiný zadek. Velký, malý, kulatý, hranatý, světlý, tmavý, hrbolatý… Naše těla zkrátka mají různé tvary a není na tom pranic zvláštního.
V rozverné knížce pro čtenáře a čtenářky od tří let (a jejich rodiče) si připomínáme, že odvaha má množství podob. Zatímco pro jednoho může být výzvou skočit do velkého bazénu, pro druhého zase zdánlivě tak prostá věc jako vyjít v plavkách mezi lidi.
„Máme utkvělou představu, že naše tělo by mělo nějak vypadat. Normy tělesné krásy ale nevycházejí z reality — a mnozí z dnešních spokojených mrňousků s tím budou po setkání se sociálními sítěmi bolestně bojovat. Proto jim to řekněme včas: lidské tělo má různé tvary. Nikdy nevypadá jako panenka Barbie. A vždycky je jenom naše a nikdo nemá právo ho soudit,“ vzkazují autorky.
„Kéž mají čtenáři této knížky vždycky odvahu říct: Koukej na mě! Tohle jsem já a jsem super tak, jak jsem!“
Za knihou stojí švédská novinářka a spisovatelka Annika Leoneová, která si – i kvůli své, italským otcem vštípené, lásce k jídlu – dala za cíl psát pro děti s humorem a předat jim pozitivní vztah nejen k jídlu, ale i k lidskému tělu.
O ilustrace se postarala Bettina Johanssonová. Popularitu jejích obrázků mezi dětskými čtenáři potvrzují především švédští knihovníci, podle kterých knížky s jejími ilustracemi patří v knihovnách mezi ty nejvíce půjčované.
Jejich knihu Koukej na mě! vydalo nakladatelství Host v překladu Olgy Bažantové.
