SOUTĚŽ: Kovářské pohádky. Vyhrajte dětskou knihu vyprávění skřítka Hajaji

V rámci speciální knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz rozdáváme pět knížek Kovářské pohádky. Šestice krátkých příběhů vypráví o kováři a jeho třech synech, kteří se musí utkat se záludnými úkoly ohnivého mužíčka. Text Ilony Fišerové, který vznikl pro rozhlasový pořad skřítka Hajaji, ilustroval Bystrík Vančo. Knižní soutěž Praha 11:26 15. května 2019

Kniha Hajaja vypravuje Kovářské pohádky, autor: Ilona Fišerová | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Pantáta kovář má tři syny: Václava, Ondru a Juru. Všichni tři jsou schopní a silní mladíci, kteří už mají věk na to, aby opustili rodinný statek a vydali se do světa.

Jednoho dne vyskočí z plamenů v kamnech ohnivý mužíček. Otci kováři nabídne, že když k němu pošle na zkoušku své syny, dá jim peníze, aby si mohli založit své vlastní kovárny. Ohniváček jim však zadá zdánlivě nesplnitelné úkoly. Bratrům naštěstí přispěchá na pomoc kouzelná studánková víla.

Pohádkové příběhy o třech kovářích napsala spisovatelka Ilona Fišerová pro vysílání Českého rozhlasu. Tam je odvyprávěl skřítek Hajaja, který na rádiových frekvencích přeje dětem dobrou noc už skoro 60 let.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Knižní podobu doplňují fantaskní ilustrace slovenského umělce Bystríka Vanča. Součástí vydání je také CD, na kterém Kovářské pohádky předčítá Ladislav Frej.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 5 knih Kovářské pohádky, napište nám až do tohoto pátku 17. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve kterém roce mohli posluchači Československého rozhlasu poprvé slyšet z vysílání pohádky skřítka Hajaji?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.