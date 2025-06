SOUTĚŽ: O touze, která může člověka zničit. Vyhrajte novou rozhlasovou dramatizaci Čapkova Krakatitu

„Je to román o výbušninách a snění, o lidských vášních a o bohu, ale bůh se objevuje na konci toho všeho – což je jeho přirozené místo,“ napsal Čapek o svém druhém románu v dopise H. G. Wellsovi, spisovateli a jednomu ze zakladatelů žánru science fiction.

Ačkoli Čapkova nejrozsáhlejší próza v době svého vydání okamžitě získala popularitu a status jednoho z jeho nejlepších děl, názory na výklad Krakatitu se v čase měnily.

„Člověk si najednou říká, co to vlastně ten krakatit je. Jestli to je u Čapka opravdu ta výbušnina, kterou vynalezl inženýr Prokop, anebo jestli je to něco, co je vevnitř v každém člověku, něco, co vytváří napětí a výbušnost, co pak vede k velkým i celosvětovým konfliktům,“ popsal své tvůrčí dilema režisér Lukáš Hlavica, který román pro rozhlas zdramatizoval ke 135. výročí Čapkova narození.

A k čemu došel? „Krakatit je opravdu něco, co je především v nás – ať už touha, nebo dokonce snad i droga, která ve chvíli, kdy nad člověkem začne mít převahu, ho může zničit,“ zamýšlel se Hlavica pro Radiožurnál.

„V jeho pojetí to působí jako sekta konspirátorů, obdivovatelů Daimona,“ doplnil ho Matěj Kroupa, autor hudby, kterou pro Krakatit nahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu.

V hlavním znění se představí Petr Lněnička, Marek Holý, Ivan Trojan, Ondřej Brousek, Viktor Preiss, Eliška Zbranková a František Němec. Rozhlasovou dramatizaci odvysílal v premiéře Český rozhlas Vltava, jako audioknihu ji vydal Radioservis.

