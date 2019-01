SOUTĚŽ: Krátký život Jana Palacha. Vyhrajte francouzský pohled na upálení českého studenta

V době, kdy si připomínáme 50 let od protestu a následné smrti 20letého studenta Univerzity Karlovy, vychází český překlad díla, které možná trochu nezvykle kombinuje prvky beletrie a literatury faktu. Francouzský spisovatel Anthony Sitruk se v Krátkém životě Jana Palacha snaží nabídnout pohled cizince na jednu z nejvýraznějších událostí tuzemských moderních dějin. Knižní soutěž Praha / Paříž 11:32 21. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Esej Krátký život Jana Palacha od Anthonyho Sitruka | Zdroj: Práh

Nezažil pražské jaro, dokonce nikdy nenavštívil totalitní Československo, ani česky nemluví. Přesto se ale rozhodl napsat knihu o muži, jehož protest se na mnoho let stal vzorem odporu malého utlačovaného národa.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Stačilo, aby kdysi náhodou jednoho večera viděl dokumentární film, který zobrazoval mladíka stejného věku, jako byl v té době on, jenž se odhodlal k neuvěřitelnému činu. Postava Jana Palacha ho fascinovala. Trvalo dalších 20 let, než se ze své fascinace vypsal.

Esej Krátký život Jana Palacha od Anthonyho Sitruka | Zdroj: Práh

Francouzský spisovatel Anthony Sitruk se ve své knížce Krátký život Jana Palacha, která spíše než tradiční historickou biografii připomíná román nebo esejistické přemítání, vydává prostřednictvím vypravěčského alterega po studentových stopách v současné Praze.

Snaží se přitom pochopit, co vedlo k upálení i jaké čin přinesl následky.

Jelikož ale Sitruk spoléhá výhradně na zahraniční zdroje, uchyluje se chvílemi v textu méně i více vážných dobových nepřesností. Vyfabuluje si například osud Heleny Zahradníkové, Palachovy celoživotní přítelkyně, nebo naznačí, že si s matkou mohli zajít na trdelník.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Krátký život Jana Palacha, napište nám až do tohoto pátku, 25. ledna, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

V jakém roce se Jan Palach upálil?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.