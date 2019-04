SOUTĚŽ: Krejčí z Osvětimi. Vyhrajte knižní vzpomínky Čechoslováka, který oblékl americké prezidenty

Jako jediný ze své rodiny přežil holokaust. Za oceánem pak po válce prožil svůj americký sen. Jeho zakázkové krejčovství dnes platí za jeden z nejvyhledávanějších podniků mezi politiky a celebritami, kteří chtějí svým oblečením zapůsobit. Martin Greenfield ve svém memoáru Krejčí z Osvětimi popisuje, jak se k profesi dostal i jak vzdálená byla představa podobně spokojeného života v nacistickém koncentračním táboře. Knižní soutěž Pavlovo / New York 11:25 8. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Krejčí z Osvětimi od Martina Greenfielda | Zdroj: iROZHLAS.cz

Maxmilianu Grünfeldovi bylo čtrnáct let, když ho nacisté spolu s rodiči, dvěma sestrami, bratrem a prarodiči zavlekli do Osvětimi. Židovský mladík z podkarpatské vesničky Pavlovo nakonec ze své rodiny přežil jako jediný — díky své drzosti, náhodě i otci, který trval na tom, aby se v táboře rozdělili.

Překonal pochod smrti i pobyt v Buchenwaldu. A to všechno ještě dříve, než se stal dospělým. Tato krutá životní kapitola měla ale naštěstí pro kluka z Československa dobré pokračování. Když už si totiž začal po válce v táboře pro migranty myslet, že je na světě úplně sám, přišel mu dopis od příbuzných z Ameriky, kde dostal příležitost začít znovu, jako Martin Greenfield.

Začal jako poslíček a postupem let vybudoval podle svých slov nejslavnější a nejúspěšnější zakázkové krejčovství v zemi. Oblékal hollywoodské hvězdy, politiky i některé americké prezidenty. Jednomu se dokonce pokoušel radit v zahraniční politice tím, že mu do vnitřních kapes saka strkal vzkazy.

Vzpomínková kniha Krejčí z Osvětimi vyšla ve Spojených státech v roce 2014. Martinu Greenfieldovi je dnes 90 let. V jeho newyorské firmě Martin Greenfield Clothiers s ním pracují i jeho synové Jay a Tod.

