SOUTĚŽ: Krvavá zima. Vyhrajte temný příběh o mimozemské invazi na Island

Poklidný život dvojice sourozenců naruší příchod nepřátelských mimozemšťanů. Tak by se dal shrnout děj nového islandského románu Krvavá zima. Kniha vyšla v rámci Velkého knižního čtvrtku a jeho autorka Hildur Knútsdóttirová ji přijela do Prahy osobně představit. Knižní soutěž Reykjavík 10:46 22. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Krvavá zima od Hildur Knútsdóttirové | Zdroj: Práh

Patnáctiletá Bergjlót a desetiletý Bragi bydlí s rodiči v Reykjavíku a zažívají trable příznačné pro dospívající jejich věku. Bergjlót se zrovna o víkendu chystá na večírek, kde chce konečně udělat dojem na svého spolužáka, který se jí už dlouho líbí. Bragi má zase někdy problém odtrhnout se od hraní videoher dříve, než se z práce vrátí tatínek.

Jedna významná událost jim však tuto bezstarostnost naruší. A tou je okamžik, kdy se všem v okolí udělá špatně a klesnou mrtví k zemi. Rodina tehdy začne svádět souboj o vlastní životy, které byly dosud z neznámého důvodu ušetřeny. Zasněžená krajina se totiž zbarví krví poté, co na Island dorazí mimozemšťané.

Původně dvoudílné vyprávění z prostředí severské země vychází v českém překladu v jednom souboru. Doplňuje ho mapa souostroví, na níž mohou čtenáři sledovat cestu hlavních hrdinů a spolu s nimi objevovat neznámá místa.

