SOUTĚŽ: Místo činu Cejl. Vyhrajte Krvavý Bronx, sbírku povídek o známé brněnské čtvrti

Alena Mornštajnová, Bianca Bellová, Michal Sýkora, Petr Stančík nebo Kateřina Tučková. To je jen výběr z autorů nakladatelství Host a Druhé město, kteří stojí za novou povídkovou antologií s názvem Krvavý Bronx. Ve svých textech na motivy černé kroniky se vrací do brněnské čtvrti Cejl, přezdívané Bronx, v druhé polovině 19. století. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Brno 14:14 6. dubna 2020

„Z podnětu moravskoslezského gubernátora hraběte Antonina Bedřicha Mittrowského vytvořil roku 1815 adjunkt zemského stavebního ředitelství rytíř Ludvik Froschmeyer ze Scheibenhofu plán města Brna, do něhož s pečlivostí někdejšího ženijního důstojníka zakreslil i všechna brněnská předměstí,“ píše se v předmluvě knihy.

„Plán je zajímavý nejen díky své kartografické přesnosti, ale zejména proto, že zachycuje prostor před městskými hradbami těsně předtím, než do předměstí vtrhla průmyslová revoluce. Krajinu východně a jihovýchodně od hradeb tehdy tvořily zahrady a pole, uprostřed nichž se táhla ulice Cejl, stáčející se na svém konci k Zábrdovicím.“

Kniha Krvavý Bronx | Zdroj: Nakladatelství Host

Za úvodem, který čtenářům zprostředkovává informace o tom, jak dramaticky se oblast brněnského Cejlu v průběhu let měnila a co všechno na ní zanechalo stopy, stojí historik a spisovatel Michal Konečný. Ten je vedle toho autorem jedné z povídek a také iniciátorem vzniku antologie Krvavý Bronx.

„Když jsem ještě pracoval na své diplomové práci, procházel jsem dobové noviny z přelomu 19. a 20. století a povšiml jsem si, že se tam nachází neuvěřitelné množství drobných zpráv a bizarností s uvedenými jmény, věkem a přesnou adresou bydliště dotyčných,“ vysvětluje Konečný v rozhovoru pro Český rozhlas Brno, kde se vzalo téma pro povídkovou antologii.

„Předkládaly obraz každodennosti lidí, kteří žili v této zvláštní části města Brna, která byla dělnickou čtvrtí a svou rozmanitostí a sociální různorodostí nabízela neuvěřitelné množství témat, která stála za zpracování.“

Podle jeho slov „neutěšenou krajinu se ztracenou historickou pamětí“ se proto rozhodl změnit na literární krajinu. „Je to pokus vytvořit z Cejlu něco jako Babiččino údolí,“ říká.

Skládačku historie nechvalně známého místa dává dohromady plejáda autorů, jako je Irena Dousková, Kateřina Tučková, Ludvík Němec, Alena Mornštajnová, Bianca Bellová, Martin Reiner, Štěpán Kučera, Dora Kaprálová, Michal Sýkora, Petra Dvořáková, Jan Němec, Petr Stančík, Ondřej Hübl, Václav Kahuda či Petra Soukupová.

Skrze ně v knize ožívají pitoreskní, často tragické a jindy naprosto bizarní historky o vraždách, krádežích, nelegálních potratech, otravách a sňatkových podvodech, které vycházejí z námětů dobových notiček a soudniček.

