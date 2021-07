SOUTĚŽ: Laura Deanová už mě zase nechala. Vyhrajte oceňovaný grafický román o toxických vztazích

V pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz si tento týden můžete zahrát o jeden z výrazných loňských knižních titulů. Grafický román Laura Deanová mě už zas nechala totiž minulý rok získal bezprecedentní kombinaci komiksových ocenění. Vyhrál v několika kategoriích Ceny Willa Eisnera, takzvaného komiksového Oscara, uspěl v alternativnější Ceně Ignatz a získal i Harveyho cenu, o které rozhodují profesionálové z komiksové branže. Knižní soutěž Střední škola 14:53 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z knihy Laura Deanová mě už zase nechala | Foto: Agáta Dolejší | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Freddy chodí s nejpopulárnější holkou na škole. Laura je sebevědomá a okouzlující, ale jako přítelkyně za moc nestojí a k Freddy se občas chová spíš jako k plyšákovi, který ji sem tam omrzí. Freddy se trápí jejich opakovanými rozchody, přes opojení láskou ovšem nevidí, jak jí Laura ubližuje.

Komiksovou romanci naruby vydalo nakladatelství Paseka v překladu Lenky Bukovské. „Po výtvarné stránce je tenhle komiks naprosto nedostižný, s neskutečně živou kresbou,“ říká překladatelka.

Román podle ní skvěle znázorňuje, jak funguje toxický vztah. „Ukazuje, jak snadno do něj člověk spadne a jak těžké je z něj odejít nebo si jen uvědomit, že odejít chce,“ přidává Bukovská.

Z knihy Laura Deanová mě už zase nechala | Foto: Agáta Dolejší | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Za výtvarnou stránkou stojí americká kreslířka Rosemary Valero-O'Connellová, která se do svých ilustrací a komiksů zapojuje také vlivy z japonské mangy. Na komiksu pracovala dva roky a spojila se díky němu se známou kanadskou scenáristkou Mariko Tamaki, jejíž díla ji samotnou inspirovala k tvorbě komiksů.

Cit pro „odposlouchané“ dialogy a autentický příběh, který budí zdání autobiografie, Tamaki předvedla už v komiksu Jedno obyčejný léto, který získal českou cenu Muriel za nejlepší překladový komiks roku 2020.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Přestože v komiksu Laura Deanová mě už zase nechala jde o milostný vztah dvou dívek, scenáristka se záměrně nesoustředila na témata, jako jsou homofobie nebo „coming out“. Chtěla vytvořit hlavně romanci naruby a ukázat, jak může vztah vypadat tři měsíce po tradičním šťastném konci z jiných popkulturních příběhů.

„Hrozně se mi líbilo zobrazení prostředí, ve kterém nikdo neřeší sexuální orientaci ostatních. Ta procházka po světě bez předsudků mi připadá hrozně zdravá,“ komentuje tuto skutečnost překladatelka Bukovská.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 komiksových románů Laura Deanová už mě zase nechala, napište nám až do tohoto pátku 30. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Mariko Tamaki spolupracuje také s nakladatelstvími Marvel a DC Comics. Který z těchto superhrdinů ale nepatří do jejího portfolia: She-Hulk, Supergirl, nebo Superman?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.