SOUTĚŽ: Příběh plastové hračky, která si podmanila svět. Vyhrajte knihu o kostičkách LEGO

Billund (Dánsko) 11:21 5. června 2023

Kdesi na dánském venkově se na podzim roku 1915 jeden mladý řemeslník doslechl, že se v Billundu – městečku s železniční stanicí – prodává truhlářská dílna. Jako kluk pásl ovce a krávy, naučil se obezřetně pohybovat v opukových lomech i dávat pozor na zmije, a kdykoli se schylovalo k bouřce, vybudoval si úkryt lepší než kdokoli jiný v okolí. Nyní se vyučil truhlářem, snil o bytelné střeše nad hlavou a mluvil o sňatku a vlastní živnosti.

OHLASY NA KNIHU „Jens Andersen napsal skvělou knihu o jednom z největších dánských úspěchů. Svým skvělým literárním přístupem pozvedl příběh společnosti LEGO od vyprávění o firmě a jejích zástupcích k širším kulturním a obchodním dějinám.“ — Politiken

„Neuvěřitelný a vzrušující příběh plastové kostky, která si v posledním století podmanila celý svět.“ — Weekendavisen

Několik sourozenců pomohlo Olemu Kirkovi Christiansenovi získat v bance půjčku ve výši deseti tisíc dánských korun. Jen o pár měsíců později si mladík převzal nízký bílý dům s dílnou na okraji Billundu. Kromě nové kapitoly v jeho skromném životě se tehdy začaly psát i dějiny možná nejikoničtější hračky na světě.

Christiansen brzy zjistil, že víc než tesařinou a zhotovováním nábytku si vydělá výrobou dřevěných autíček, káč a stavebnic. Netrvalo dlouho a malý rodinný podnik a jeho hračky prodávané pod značkou LEGO si podmanily srdce dětí i dospělých po celém Dánsku.

A ve chvíli, kdy Christiansenovi vyměnili dřevo za plast, se stavebnice s logem jejich firmy dostaly do dětských pokojíčků po celém světě.

„Samotný koncept hry — známý už od starodávných časů a rozvíjený starými Řeky a Římany — ukazuje, jak důležité je hrát si, využívat naši představivost a zvědavost a rozvíjet stavební dovednosti. O tom to vlastně celé je — učit se hrou, nejen v dětství, ale i v dospělosti,“ říká Jens Andersen, který jako první získal úplný přístup do rodinných a podnikových archivů firmy LEGO.

Poprvé tedy vypráví příběh nejslavnější hračky v celé její šíři: jako rodinnou ságu, podnikatelský zázrak i kroniku nevyzpytatelného 20. století.

„Firmu více než devadesát let vlastnila rodina a pořád je založená na starých lidských hodnotách a ctnostech, které kostkám LEGO umožní přetrvat ještě po mnoho dalších let,“ dodává Andersen v rozhovoru pro Kavárnu nakladatelství Host. „Pro společnost LEGO byly vždy klíčové tyto pojmy: neomezené možnosti hry, dokonalá kvalita provedení a důraz na značku.“

Jens Andersen je autorem řady oceňovaných biografií, mimo jiné životopisu spisovatelky Astrid Lindgrenové nebo básnířky Tove Ditlevsenové. Publikaci LEGO. Rodinný příběh nejslavnější hračky na světě uveřejnil roku 2021. V českém překladu Markéty Klikové ji vydalo nakladatelství Host.

