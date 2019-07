SOUTĚŽ: Lolita. Vyhrajte nové výroční vydání románu Vladimira Nabokova

SOUTĚŽ: Planetarium. Vyhrajte bohatě ilustrovaného průvodce po vesmíru

Co jsou to exoplanety? A co to znamená, když zemře hvězda? To všechno svým čtenářům prozradí nová obrázková kniha Planetarium. Tento týden si o ni můžete zahrát v knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz.