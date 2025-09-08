SOUTĚŽ: Záměr knihy? Zbourat tabu okolo umělého oplodnění, říká autorka Loterie IVF
Byli mladí a zdraví, a přesto se jim nedařilo počít dítě. Vydali se proto nejistou cestou umělého oplodnění. „Konce jsou různé. I proto by se měly zkušenosti sdílet, aby se předešlo trapnému mlčení nebo nevyžádaným radám okolí,“ říká novinářka a autorka Loterie IVF Lucie Ptáčková. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.
„Že má můj muž o polovinu méně spermií, jsme zjistili během covidu. Docela jsme se nudili a po čtvrt roce, kdy jsem pořád nebyla těhotná, nás napadlo, že se necháme vyšetřit, jestli jsme na správné cestě,“ popsala Ptáčková v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka.
Verdikt lékařů nečekali. Problém měl navíc velmi konkrétní příčinu. „Přišli jsme na to ale až po třetím vyčerpávajícím cyklu umělého oplodnění, kdy nám došlo, že potřebujeme navštívit androloga, který se zabývá mužským pohlavním ústrojím,“ doplňuje autorka.
Dříve totiž platilo, že neplodnost je problémem žen. Dnes je to ale podle Ptáčkové už spíše padesát na padesát. A současní muži mají o polovinu méně spermií než jejich dědečkové.
Právě tato zkušenost byla pro novinářku, moderátorku a samozvanou „pyšnou mámu vděčnou vědě a IVF“ impulzem k tomu, aby začala o umělém oplodnění psát otevřeněji. „Chtěla jsem nabourat tabu a ukázat, že IVF není jen složitá cesta ke štěstí, ale hlavně velká nejistota,“ říká.
Loterie IVF ovšem není příběhem jediné cesty za vysněným dítětem. Ptáčková v knize zpovídá další, které spojuje zkušenost s umělým oplodněním. Ať už mají za sebou negativní testy, potraty či porod mrtvého dítěte, ať už se dočkali svého potomka, nebo snahu o něj opustili.
Publikaci vydalo nakladatelství CPRESS v edici Zaostřeno na ženy.
