SOUTĚŽ: Při jeho práci jde o vteřiny. Vyhrajte knižní rozhovor se záchranářem Markem Dvořákem

„Auto v plné rychlosti vylétlo ze silnice, dopadlo na železniční trať a řidičku náraz katapultoval ven. První štěstí měla, že si nehody všiml pán jedoucí v protisměru. Zastavil, běžel na místo, ženě sundal ruku a nohu z kolejí a asi za dvě minuty projel vlak,“ vzpomíná záchranář na jeden ze svých zásahů.

„Už na první pohled vypadala velmi špatně. Dali jsme jí kyslík, léky proti bolesti, transfuzi, ale krátce před přistáním v nemocnici se jí zastavilo srdce. Ještě ve vrtulníku jsem ji musel resuscitovat a říkal jsem si, že takový stav nemůže přežít. Jenže ona za mnou po několika měsících přišla. Po svých, s dobrou náladou. To mě dojalo.“

Při Dvořákově práci jde o vteřiny. Během nich se musí rozhodnout, vytěsnit emoce a často si i sáhnout na dno. Jako lékař letecké záchranky takové situace zažívá denně.

„První pomocí nejde ublížit,“ prohlásil nedávno v rozhovoru pro Český rozhlas Plus. „Potřebujete na ni jenom své dvě ruce a ochotu tomu člověku pomoct.“

Jak vypadá práce doktora ve vrtulníku? Na které vzlety Dvořák nikdy nezapomene? Kdy měl při zásahu strach a co už by ve službě nechtěl zažít?

Otázky klade spisovatel a novinář Martin Moravec, jehož předchozí knižní rozhovory s neurochirurgem Vladimírem Benešem, pilotem Davidem Heclem a vyšetřovatelem Josefem Marešem se staly bestsellery.

„Několik měsíců jsme se scházeli a povídali si. Ale já se vždy snažím, aby to nebyl suchý rozhovor, aby si ten dotyčný připadal, že prostě sedíme někde na kávě a jako kamarádi si povídáme,“ popsal Moravec pro královéhradecký rozhlas.

„Takovým nenuceným způsobem vždy dostanu z lidí to nejlepší, ty nejlepší historky a zážitky. A tohle je knížka, že se při ní zasmějete, dojmete a také se něco naučíte,“ dodal.

Mezi nebem a pacientem vychází stejně jako Moravcovy předchozí knihy v jeho vlastním nakladatelství.

