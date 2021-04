SOUTĚŽ: Mazej ven! Vyhrajte knihu plnou nápadů na venkovní aktivity pro malé objevitele

Po roce doma a dlouhé zimě už jsme všichni víc než připraveni vyrazit ven. Ale co tam? Nová kniha britské autorky Catherine Ard tvrdí, že ať už máme za domem les, park, nebo zahradu, venku je po celý rok stále co objevovat. Tak si sbalte batoh a vyrazte prozkoumávat. O Mazej ven! si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Venku 12:35 19. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Mazej ven od Catherine Ard | Zdroj: Nakladatelství Labyrint / Raketa

Ať už se rozhodnete stavět bunkr mezi stromy v lese, pozorovat hvězdy za jasné noci, nebo vyrobit ptačí krmítka ze šišek, důležité je, abyste vždy měli správné oblečení a obuv, dostatečně velkou svačinu a také nachystané vše potřebné, co budete k venkovním činnostem potřebovat.

Mazej ven! je moderní verze zálesácké příručky do města i na venkov napsaná na míru dětem 21. století. Hravý a obrazově názorný průvodce obsahuje aktivity, které pomáhají budovat smysluplný vztah s přírodou v našem okolí.

Vedle základních znalostí, jako je stopování zvířat, rozdělání ohně nebo čtení letokruhů, přináší kniha nápady na různé hry i poznatky o zvířatech a rostlinách.

Nechybí v ní ani poučení, jak by se zde přezdívaní „nemotorní obři“ měli chovat v přírodě. Aby zbytečně netrhali květiny a rostliny, nelámali větve ani nerušili příbytky živých tvorů třeba tím, že na ně hodí nějaké odpadky. Jednoduše aby nezapomínali, že nejsme v přírodě sami.

Britka Catherine Ard po studiích začínala jako autorka dětských komiksů. Od té doby napsala a editovala mnoho řemeslných knih pro nejmladší čtenáře. Její Mazej ven! vydalo v českém překladu nakladatelství Labyrint v edici Raketa.

