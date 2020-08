SOUTĚŽ: Mazl tov. Vyhrajte autobiografický román z nepřístupného světa ortodoxních Židů

UKÁZKA Z KNIHY

Jakoby se nebe roku 1991 už tak dost nezatáhlo, sdělila mi Elzira jednoho večera jen tak mezi řečí, když jsme se skláněly nad jejími učebnicemi, že měli na návštěvě šadchen.

„Kdo je to šadchen?“

„Dohazovač. Nebo teda v tomhle případě dohazovačka.“

„A co dělá?“

„Zprostředkovává sňatky.“ A potom mi vyprávěla, že šadchen požívají v ortodoxní židovské komunitě velké úcty, že znají židovské rodiny po celém světě a že mají v kartotéce ke každému všechny potřebné údaje o rodokmenu a rodinné historii a poznámky ohledně charakteru a genetiky.

„To ti nevadí?“

„Co?“

„Že toho o tobě ví tolik?“

„Je to naše tradice.“

„A oni ti vyberou ženicha?“

„Je tu jeden nápadník.“

„Oni ti vyberou ženicha?“ zopakovala jsem. Srdce mi bušilo.

„Muži, kteří o mě mají zájem, se mně a mojí rodině představí prostřednictvím dohazovačky.“

„Takže ti vyberou ženicha.“

„Ne, mám na výběr.“

„Na výběr ze dvou mužů?“

„Ano. Ne. Sama můžu navrhnout kandidáty. I moji bratři je můžou navrhnout. Každý může.“

„A když se ti nápadník nebude líbit, můžeš ho poslat k vodě?“

„Ano.“

„I třeba tisíckrát po sobě, když budeš chtít?“

„To se nestane.“

„A co když se zakoukáš do někoho jiného? Do někoho, s kým se seznámíš náhodou?“

„To se nestane.“