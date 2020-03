SOUTĚŽ: Mengeleho dvojče A-782. Vyhrajte svědectví bývalého osvětimského vězně

Na 27. leden připadá Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Letos při jeho příležitosti vyšla vzpomínková kniha Mengeleho dvojče A-782. Zachycuje životní osudy Jiřího Fišera, který se svým dvojčetem Josefem přežil pseudovědecké pokusy přezdívaného Doktora smrti Josefa Mengeleho v koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Osvětim 12:34 23. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Mengeleho dvojče od Pavla Barocha v redakci iROZHLAS. | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas (5000442)

Třiaosmdesátiletý Jiří Fišer stojí na kolejích, které vedou do bývalého osvětimského tábora. Po nich do takzvané továrny na smrt přijely statisíce lidí. Před 75 lety to byl i Jiří, jeho bratr Josef, starší sestra Věra a matka Emílie.

Jiří se shýbá a pokládá na jednu kolejnici zapálenou svíčku za svoji sestru, na druhou pak za svoji matku. Obě v Osvětimi zemřely. Otec skonal o několik let dříve v koncentračním táboře v Neuengamme. „Malý Jirka a jeho jednovaječné dvojče Josef měli větší štěstí - vlastně to bylo štěstí v neštěstí. Přežili,“ píše v úvodu knihy Mengeleho dvojče A-782 Pavel Baroch.

„Dočkali se osvobození. Vrátili se domů. A to si je nacistický doktor Josef Mengele přezdívaný Doktor smrt vybral pro své zvrácené experimenty. Bratři na vlastní kůži poznali, jak tenká byla tehdy hranice mezi životem a smrtí. Bylo jim teprve osm let.“

Jiří Fišer je v současnosti poslední žijící dvojče v České republice, které přežilo Mengeleho pokusy v nacistickém koncentračním táboře Auschwitz. Jeho bratr Josef zemřel v roce 2011.

„Měli to štěstí, že na nich (Mengele) nedělal ty nejbrutálnější pokusy, které vedly k smrti. Měli štěstí, že všechny ty injekce, které dostávali a které jim navozovaly hrozné stavy, kdy padali do bezvědomí a pak se po několika dnech probírali, nakonec přežili,“ popisuje Baroch a dodává, že Mengele například dvojčata sešíval k sobě. A oni pak několik dní trpěli, než umřeli.

Fišer si své štěstí vysvětluje nízkým věkem. K těm nejbrutálnějším pokusům si totiž Mengele vybíral spíš ty starší. Jak ale přiznává, ne se všemi zážitky se do knihy svěřil: „Tam se třeba jednalo o to, že mně a bratrovi měnil krev. Mou krev dal jemu a jeho mně. Měli jsme jediné štěstí, že jsme oba dva měli stejnou krevní skupinu, takže jsme to přežili.“

Pavel Baroch je novinář. V minulosti pracoval třeba v deníku Mf Dnes, v Hospodářských novinách, České televizi nebo na serveru Aktuálně.cz. Nyní příspívá do magazínu Týden.

Je držitelem Ceny předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj za popularizaci české vědy za rok 1995. Ve svých článcích se dlouhodobě věnuje také novodobé historii nebo ekologii.

