SOUTĚŽ: Každodennost třicetileté války. Vyhrajte knihu Měšťan a šelma, jiný pohled na válečné reálie

Vojsko v městských branách znamená znásilňování, ničení, vraždění a loupeže. Často se ale zapomíná, že i během válečného dění pokračuje běžný život, aspoň v rámci možností. Jak vypadala taková každodennost období třicetileté války, mapuje ve své monografii historik Jan Kilián. O Měšťana a šelmu si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 17:21 6. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Před patnácti lety jsem se poprvé dostal k problematice vztahu městského obyvatelstva a vojáků v době třicetileté války. Bylo to u nás pole neorané, i když jako téma ze všedního dne jistě badatelsky mimořádně lákavé,“ popisuje Kilián své několikaroční pátrání v českých a zahraničních archivech.

„Jako by se zapomínalo na to, že i když se jednalo o nejdelší raně novověký ozbrojený konflikt, válka nikde reálně neprobíhala celých třicet let a tehdejší lidé žili svůj život se svými běžnými životními strastmi a radostmi.“

Za příklad nelítostných vražd dává historik Horní Slavkov, kde přední zástupci města nechali v tichosti zavraždit několik zajatých vojáků. „Abychom pochopili, že to nebyli pouze vojáci, kdo se na bezbranných civilistech dopouštěl násilností,“ připomíná.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Případů znásilnění žen, dívek i dětí bylo za třicetileté války nespočet. Publikace je představuje i jako jedno ze symbolických počínání v nepřátelské zemi. „O znásilnění však žádná z obětí příliš nemluvila a nejbližší mužští příbuzní se skutek, útočící na jejich čest a schopnost zajištění bezpečí svým nejbližším, snažili ze svých myslí a paměti vytěsnit,“ říká Kilián.

„Pokud už tedy vznikly nějaké zápisy, omezovaly se na pouhá konstatování bez bližších podrobností. Výjimek, jakou byl případ ženy ze Slaného znásilněné větším množstvím vojáků, tak není mnoho. Za jeho písemné zaznamenání možná vděčíme tomu, že po boku této ženy nestál žádný manžel ani partner,“ upozorňuje autor.

V knižní soutěži hrajeme o publikaci Měšťan a šelma od Jana Kiliána | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Závěrečná kapitola knihy zachycuje vazby mezi civilisty a vojáky, ať už v pozitivním (navazování přátelských a příbuzenských vztahů) či negativním (černý obchod, kolaborace) slova smyslu. Nabízí přitom dva příběhy: jeden o rodině krupského měšťana, který se sblížil s chorvatským poddůstojníkem, a druhý z Mělníka, kde byli dva místní obyvatelé obviněni ze zrady a z kolaborace se Švédy.

Jan Kilián je historik Regionálního muzea Mělník a externí vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V doktorském studiu, které právě dokončuje na pražské Univerzitě Karlově, se zabývá obdobím třicetileté války a historií mělnického regionu.

Je autorem přibližně dvou desítek odborných studií a několika knih. Publikace Měšťan a šelma vyšla v nakladatelství Paseka.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 publikací Měšťan a šelma, napište nám až do tohoto pátku 10. února do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Vestfálský mír, jehož uzavřením skončila třicetiletá válka, potvrdil nezávislost kterého evropského státu?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.