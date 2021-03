SOUTĚŽ: Urbanismus jako strategická hra. Vyhrajte bohatě ilustrovanou knihu Město pro každého

Město je fascinující lidský vynález, který se stal domovem pro většinu obyvatel naší planety. Jak ale pochopit něco tak složitého a přitom křehkého, jako je město? Nová kniha s podtitulem Manuál urbanisty začátečníka svým čtenářům přiblíží, jak tato velká lidská mraveniště fungují, jaké nám poskytují příležitosti, ale hlavně s jakými problémy se dnes potýkají. O Město pro každého si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Fiktivní město 14:15 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Městské plánování je strategická hra, ve které se každý den učíme, jak žít a respektovat se na společném půdorysu. Ve hře je přitom doslova naše budoucnost.

„Město je fascinující komplexní vynález,“ píše architekt a autor knihy Osamu Okamura. „Netvoří ho domy, ale především lidé. Vzájemné soužití přestává fungovat v okamžiku, kdy město začne lidem bránit využívat prostor.“

Dnes se mluví o privatizaci veřejného prostoru, kdy si ti dravější a šikovnější začínají uzurpovat prostor na úkor druhých. Bohatí investoři skupují nemovitosti v centru měst, odkud tak vytlačí seniory a jiné skupiny obyvatel, které jim nepřinášejí dostatečně vysoký zisk. A to ve své podstatě město ničí.

„Možná byste mohli získat dojem, že to s našimi městy vypadá poněkud bledě a že se nezadržitelně řítí do záhuby. Nebo byste mohli propadnout panice, že je již pozdě s tím něco dělat. To jistě není pravda. Přesto už nemáme moc na výběr,“ podotýká Okamura.

Kdo plánuje město a určuje jeho podobu? Jde si ve městě postavit, co se mi zlíbí? Kdo zásobuje město energiemi? A co se skrývá v městském podzemí? To vše se čtenáři dozvědí z bohatě ilustrovaného textu a detailního papírového modelu fiktivního města, který pro knihu postavili výtvarníci Jiří Franta a David Böhm.

Osamu Okamura je děkanem a vyučujícím na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, předsedou Komise Rady hlavního města Prahy pro umění ve veřejném prostoru a také členem Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru Rady MČ Prahy 7.

V letech 2005–2012 působil jako šéfredaktor architektonického časopisu ERA21, nyní je členem jeho redakční rady. Spolupracoval s Českou televizí na dokumentárním seriálu o současné architektuře ProStory a s Moravskou galerií v Brně na sérii více než třiceti Architektonických procházek.

Ilustrátoři David Böhm a Jiří Franta tvoří už několik let respektovanou výtvarnou dvojici. Společně vytvářejí performance, instalace a velkoformátové kresby. Zakládali také komiksový časopis KIX, navrhli trička pro fanoušky fotbalového klubu Bohemians 1915 a opakovaně se dostali mezi finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Böhm je autorem komiksu Ticho hrocha a spoluautorem knihy Hlava v hlavě, která získala první ocenění ve všech tuzemských soutěžích. Spolupodílel se na ilustracích a vizuální podobě publikací Průvodce neklidným územím I nebo Jak se dělá galerie. Jeho encyklopedie A jako Antarktida získala Magnesii Literu 2020 a také vyhrála prestižní Německou cenu za literaturu pro mládež.

Franta se jako ilustrátor podílel na knihách Proč obrazy nepotřebují názvy, která získala ocenění Zlatá stuha a Magnesia Litera, a Průvodce neklidným územím I, jež byla oceněna jako Nejkrásnější česká kniha roku. Jeho samostatným autorským debutem byl loňský komiksový román pro dospělé Singl.

Kniha Město pro každého vyšla ve spolupráci s Nadací české architektury v nakladatelství Labyrint v dětské edici Raketa.

