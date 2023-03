SOUTĚŽ: Mezi dvěma Kimy. Vyhrajte audioknihu podle vzpomínek koreanistky Niny Špitálníkové

Koreanistka Nina Špitálníková se rozhodla poznat jednu z nejtužších diktatur na světě zblízka. Podala si proto přihlášku na Kim Il-sŏngovu univerzitu v Pchjongjangu, kam také byla přijata. Mimořádné svědectví o každodenním životě v totalitní zemi přinesla ve své knize Mezi dvěma Kimy: Na studiích v KLDR. Tento týden si můžete v rámci pravidelné soutěže serveru iROZHLAS.cz zahrát o její audioknižní verzi. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Pchjongjang/Praha 17:30 27. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V knižní soutěži tento týden hrajeme o audioknihu Mezi dvěma Kimy: Na studiích v KLDR | Zdroj: Český rozhlas

Špitálníková absolvovala první ze svých dvou studijních pobytů za vlády Kim Čong-ila. Podruhé do Severní Koreje jela v době, kdy už otěže režimu svíral pevně v rukou jeho nejmladší syn Kim Čong-un.

Jako studentka nejprestižnější severokorejské univerzity byla každodenně a bezprostředně konfrontována se systémem, kde jsou práva jednotlivce omezována de facto ve všech sférách života.

Kastovní systém předurčuje osud člověka ještě před jeho narozením. Od útlého dětství je mu vštěpována ideologie, kde je vůdce popisován jako dokonalá bytost na straně dobra a Japonsko a Spojené státy americké naopak jako ztělesnění nejhoršího zla.

Nejeden početní příklad, se kterým se školáci setkávají, učí děti počítat zabité Američany a Japonce. Jižní Korea mezitím bývá vykreslována jako země, kde je život utrpením – na rozdíl od „ráje na zemi“, kde mají to štěstí žít právě Severokorejci.

Koreanistka Nina Špitálníková | Foto: Julie Kalodová | Zdroj: Český rozhlas

Přestože byla jako zahraniční studentka svázána řadou zákazů, její zvídavost ji přiměla některé z nich porušit, a proniknout tak za zeď, kterou mezi cizince a běžné Severokorejce staví všudypřítomná propaganda.

Nina Špitálníková: Mezi dvěma Kimy: Na studiích v KLDR Účinkuje: Barbora Goldmannová

Dramaturgie: Alena Blažejovská

Zvukový mistr: Michal De Diana Boro

Režie: Radim Nejedlý Premiéra: 4. 6. 2022

Přes dohled tajné policie se jí podařilo dostat se na místa, která jí měla zůstat skryta a která nabízejí zcela jiný obrázek, než jaký s radostí prezentuje turistům severokorejský režim.

Pro běžného Středoevropana jsou ovšem pozoruhodné například i podmínky na univerzitních kolejích, kde dodávky vody a elektřiny zdaleka nejsou samozřejmostí. V kontrastu s touto realitou pak působí nablýskané monumenty, muzea a všechna slova o nejúžasnější zemi na světě, kterými průvodci krmí zahraniční turisty, poněkud úsměvně.

Četba vznikla jako Radiokniha pro Český rozhlas Plus. Za režií stojí Radim Nejedlý a knihu namlouvá Barbora Goldmannová. Do soutěže audioknihu Mezi dvěma Kimy poskytla Radiotéka, e-shop Českého rozhlasu.

