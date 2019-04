SOUTĚŽ: Mezi svými. Vyhrajte knihu oceňovaného izraelského spisovatele Amose Oze

Osm krátkých příběhů a několik postav, jejichž osudy se uvnitř izraelské průmyslové osady denně střetávají a míchají. Vyrovnávají se se společenskými poměry, kolektivistickým duchem, vlastními sny i osamělostí. Izraelský spisovatel Amoz Oz splňuje ve své knize z roku 2012 to, co slíbil v jejím titulu. Vrací se mezi své, na místo, kde se zrodilo jeho psaní. Knižní soutěž Tel Aviv 12:05 29. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Mezi svými oceňovaného izraelského spisovatele Amose Oze | Zdroj: Český rozhlas

Ve fiktivním kibucu 50. let minulého století žijí různí lidé. Zahradník, který na svých ramenou nese všechny tragédie světa, žena, která své sokyni v lásce píše zvrácené dopisy, nebo třeba otec, který se vyrovnává s románkem dcery se svým dlouholetým přítelem a vrstevníkem.

Amos Oz se narodil roku 1939 jako Amos Klausner v Jeruzalémě v rodině východoevropských Židů, kteří se přistěhovali do tehdejší britské mandátní Palestiny v polovině 30. let. Na vlastní kůži zažil dvě arabsko-izraelské války, celý život proto bojoval za usmíření mezi Židy a Araby. Přes 30 let strávil v kibucu. Čtyřikrát navštívil Prahu, naposledy v roce 2013. Zemřel na konci prosince roku 2018.

Za svůj život napsal řadu románů, povídkových sbírek, esejů a politických článků. Byl mimo jiné držitelem Mírové ceny německých knihkupců, Izraelské ceny za literaturu nebo Ceny Franze Kafky. Stal se nejvíce překládaným spisovatelem v historii Izraele. Jeho díla byla přeložena do 41 jazyků včetně češtiny.

