SOUTĚŽ: Otec a syn na výpravě tajemným městem. Vyhrajte nový český román Meziměsta

Hrdinou magického příběhu Lukáše Vavrečky je spisovatel Viktor, kterému se nedaří dokončit nejnovější román. Uvízne totiž během pandemie v malém bytě se svým autistickým synem Ámosem.

Rozepíše proto nový příběh, v němž se spolu vydávají na cestu tajemným městem plným lidí se zvířecími maskami. Viktor doufá, že během ní nalezne se synem společnou řeč a lépe jeden druhého pochopí.

Vůbec nejdříve ale bude muset přijít na to, co je s oným alegorickým městem špatně – a jak s tím souvisí jeho nedokončená kniha. Klíč k řešení se totiž ukrývá právě v ní.

Mezitím se ale Viktor s Ámosem propadají do dalších a dalších vrstev města. Setkávají se se záhadným Lišcem i stvořením zvaným kušík a v patách jim jsou hlídací psi i radikální antiokulisté. Viktor tak zjistí, jakou zodpovědnost na sebe bereme, když vyprávíme něčí příběh.

Lukáš Vavrečka se řadu let živil jako publicista, nakladatelský redaktor, pedagog nebo jazzový pianista. Jako beletrista stojí například za romány Alibi na příští noc nebo Ztracená generace. Upozornil na sebe také environmentálním krimi z alternativní historie Tesla noir. Jeho příběhy se často pohybují na pomezí fantasy a společenské prózy.

V nejrůznějších sbornících a periodikách také vycházejí jeho povídky. Společně s Kristýnou Sněgoňovou připravil antologii mysteriózní a fantastické prózy Hlubiny města a s Klárou Smolíkovou napsal populárně naučnou práci o audioknihách Nečtu! Poslouchám.

Jeho nejnovější román Meziměsta vydalo nakladatelství Prostor.

