SOUTĚŽ: Můj příběh. Vyhrajte autobiografii bývalé americké první dámy Michelle Obamové

Odmalička byla vedena k upřímnosti a cílevědomosti. Nepochybně to sehrálo roli v tom, že dnes patří k největším vzorům nejen v americké společnosti. Ve svém obsáhlém memoáru, který v překladu dostal prostý název Můj příběh, nechává bývalá první dáma Michelle Obamová nahlédnout do svého soukromí. Nevynechá přitom okamžiky hlubokého žalu ani radosti. O knihu si můžete zahrát tento týden v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Washington 13:08 1. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý prezident USA Barack Obama a jeho manželka, někdejší první dáma Michelle Obamová | Foto: Jim Bourg | Zdroj: Reuters

Mnohokrát se dostala do prostředí, v nichž byla jedinou Afroameričankou. Jedním z prvních byla přednášková aula Princetonské univerzity. Stala se právničkou a nechyběla ji kuráž a odhodlání k tomu, aby dokázala velké věci. Její osud ji ale postrčil jinou cestou, když do jejího života vstoupil mladý student práv, který se měl jednoho dne stát prezidentem Spojených států amerických. A z Michellina příběhu se stal příběh Obamových.

Vzpomínková kniha Můj příběh je otevřenou a často i humornou zpovědí bývalé první dámy, která se zamýšlí nad svými kořeny a událostmi, jež formovaly další směřování jejího života.

„Bylo to pro mě výzvou i zdrojem pokory, pozvedlo mě i sráželo k zemi, někdy se mi dokonce dělo všechno tohle zároveň. To, co se za poslední léta událo, teprve začínám zpracovávat: od okamžiku v roce 2006, kdy se můj muž poprvé zmínil o možné prezidentské kandidatuře, až do onoho chladného rána letos v zimě, kdy jsem nasedla do auta s Melanií Trumpovou, abych ji doprovodila na inauguraci jejího manžela. Byla to jízda,“ píše Obamová.

„Když jsem psala Můj příběh, byl to pro mě hluboký osobní zážitek. Úplně poprvé jsem měla prostor se otevřeně zamyslet nad svojí neočekávanou životní dráhou. V této knize hovořím o svých kořenech, o tom, jak malé děvče z chicagské South Side nalezlo ve svém hlase sílu a dokázalo tuto sílu předat jiným. Doufám, že moje osobní cesta bude čtenáře inspirovat k tomu, aby v sobě nalezli odvahu a stali se tím, kým touží být. Nemůžu se dočkat, až se s nimi o svůj příběh podělím.”

Michelle Obamová, dívčím jménem Lavaughnová-Robinsonová, se narodila roku 1964. Vyrůstala v Chicagu. Studovala sociologii a afroamerická studia, poté práva. V roce 1992 se provdala za Baracka Obamu. Po jeho zvolení prezidentem se stala první dámou Spojených států amerických. Společně mají dvě dcery, Maliu a Sashu. V současné době žijí ve Washingtonu. Můj příběh je první knihou Obamové.

