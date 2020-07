SOUTĚŽ: ‚Odcházím bez nenávisti k vám.‘ Vyhrajte novou komiksovou knihu o životě Milady Horákové

K letošnímu 70. výročí její justiční vraždy vyšla nová stostránková komiksová kniha, která čtenáře podrobně seznamuje se životem Milady Horákové. Provádí její prací právničky na sociálním odboru, odbojovou činností, vězněním nacisty i vstupem do velké politiky završeným zatčením v září 1949 a vytvořením politického monstrprocesu, který ukončí její život. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:56 6. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z komiksového románu Milada Horáková od Zdeňka Ležáka a Štěpánky Jislové | Zdroj: Argo / Repro iROZHLAS.cz

„Miladu Horákovou vnímáme především jako oběť komunismu. Je to trochu nespravedlivé, že ji vnímáme jenom jako symbolickou oběť. Její celoživotní práce je úchvatná,“ popsal pro Český rozhlas Plus autor komiksové knihy Zdeněk Ležák.

Jak přiznává, člověk se musí při vyprávění životních osudů Horákové vyvarovat tomu, aby dál předával mýty, ať už jsou pozitivní či negativní. V tomto ohledu nepomáhá, že informací o ní neexistuje ve veřejném prostoru mnoho.

„Knížek o Horákové zase není tolik. Ale na druhou stranu je spousta studijního materiálů, ke kterým se dostanete. Většina se týká procesu nebo toho, co se dělo od roku 1945 dál. Moc se tam nedostanete k její činnosti například v PVVZ (protinacistické odbojové skupině Petiční výbor Věrni zůstaneme, pozn. red.),“ vysvětluje Ležák.

„Nebo vůbec před válkou tam jsou spíš sporadické poznámky, které si musíte dávat dohromady. Něco je zkreslené a něco vyloženě vymyšlené, jako například ta báchorka s kácením mariánského sloupu.“

Spisovatel a novinář má na svém kontě další historické komiksové příběhy, například o Janu Žižkovi nebo Tomáši Garrigue Masarykovi. Právě s prvním československým prezidentem Horákovou ve své knize nejvíce srovnává.

Zmiňuje třeba historku o tom, jak od Masaryka v roce 1934 dostala při neformální návštěvě na rozloučenou snítku azalky. Při odchodu ji ale zapomněla u prezidenta na stole. Po zbytek života jí to pak mrzelo.

Podle Ležáka podobné detaily a okamžiky ze života dotváří osobnost Milady Horákové. „Vy si v takovém momentu daleko spíš uvědomíte, co vlastně byla za člověka, než tím, že stojí před soudem,“ věří Ležák.

Ukázka z komiksového románu Milada Horáková od Zdeňka Ležáka a Štěpánky Jislové | Zdroj: Argo / Repro iROZHLAS.cz

Ilustrátorka Štěpánka Jislová přiznává, že ji překvapilo, že o Horákové ještě žádný komiks nakreslený nebyl. Zpracovat příběh takto významné osobnosti považuje za čest. „Zvlášť vzhledem k tomu, že se jedná o ženu, která má takový historický dopad na naše dějiny,“ vysvětluje.

