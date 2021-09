SOUTĚŽ: Komiksová dekonstrukce pomníku. Vyhrajte nový grafický román o Štefánikovi

Nejprve bylo potřeba poznat fakta, pak je zapomenout a vytvořit vlastní verzi příběhu. Tak popisuje editor Ondřej Kavalír práci na novém grafickém románu o Milanu Rastislavu Štefánikovi. Příběhové pátrání či dekonstrukce vyšlo 102 let po smrti spoluzakladatele svobodného československého státu. O komiksovou knihu Štefánik si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha / Bratislava 13:16 6. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z komiksového románu Štefánik | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

Milan Rastislav Štefánik byl politik, generál, astronom, vědec, světoobčan a především dobrodruh. Muž velkých gest a malicherných slabostí. Zábavný, společenský, osamělý, ambiciózní, nepochopený. Kariérista, svůdce, fanfarón i Don Quijote – a možná nejoriginálnější osobnost moderních československých dějin.

Několik let po Štefánikově předčasné smrti při pádu bombardovacího dvouplošníku nedaleko Bratislavy se po jeho stopách vydává sochař Bohumil Kafka. Pátrá po tom, kým Štefánik doopravdy byl – v očích své rodiny, přátel, kolegů i milenek. Jenže každé setkání narušuje zažitý obraz této osobnosti, kterou by měl Kafka v monumentálním pomníku zvěčnit.

Grafický román, který vydalo nakladatelství Labyrint, vznikal čtyři roky. Téměř 200 barevných stran podle scénáře Gabriely Kyselové a Michala Baláže nakreslil výtvarník Václav Šlajch.

Obálka knihy Štefánik | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

Podle editora Ondřeje Kavalíra není knižní Štefánik klasickým historickým komiksem. Jeho titulní postava je rozporuplná, osobitá i tragická, především ale stále současná. Není to, jak říká, Štefánik z historické učebnice, ale z komiksového románu.

„Nepravděpodobná osobnost a její příběh byly pro nás důležitější než výročí z kalendária. Stavění pomníků jsme rádi přenechali jiným, ostatně jedním z nich je právě i sochař Bohumil Kafka z naší knihy,“ popisuje Kavalír s tím, že pravdivé je v komiksu všechno – i když ne vše se muselo odehrát zrovna takto.

„Postavy, data a místa jsou skutečná do té míry, do jaké odpovídají logice vyprávění. Štefánik, jehož tu představujeme, je fiktivní postavou, komiksovou interpretací skutečné osobnosti. Výrazem našeho přesvědčení o (ne)možnosti skutečného poznání libovolného člověka v jeho celistvosti. Konfrontací živé vzpomínky s kultem paměti a osobnosti.“

Podle Baláže jde o první společné česko-slovenské dílo o Štefánikovi: „Při koncipování a tvorbě byla důležitá právě otázka jeho česko-slovenskosti. A v Česku se jedná o vůbec první komiks a první větší dílo věnované generálu Štefánikovi, navzdory tomu, že při vzniku samostatného Československa sehrál stejně důležitou roli jako Edvard Beneš a Tomáš Garrigue Masaryk.“

Ukázka z komiksového románu Štefánik | Zdroj: Česká televize

Štefánik se jako politik a voják zásadně podílel na vzniku samostatného československého státu. Jak připomíná agentura ČTK, jeho kontakty s předními představiteli Francie a Itálie umožnily Tomáši Garriguovi Masarykovi proniknout do nejvyšších politických kruhů a usnadnily cestu ke vzniku Československa.

Většinu svého profesního života Štefánik působil jako astronom. Zahraniční cesty a vědecké úspěchy jsou neoddělitelnou součástí jeho života, podobně jako záliba ve fotografování anebo iluzionismu.

Coby první Slovák třeba v roce 1910 podnikl cestu kolem světa. Šestkrát také zdolal nejvyšší alpský vrchol Mont Blanc a navštívil exotická místa včetně severní Afriky, Turkestánu nebo Tahiti.

Ilustrátor a pedagog Václav Šlajch patří do takzvané nové vlny českého komiksu, označované jako Generace 0, která se začala prosazovat kolem roku 2000. S režisérem Janem Svěrákem spolupracoval na celovečerním muzikálu Tři bratři, se Zdeňkem Svěrákem pak vydal stejnojmennou dětskou knihu.

Komiksy pravidelně publikuje v magazínech Aargh! a XRXMAG. Autorsky se podílel mimo jiné na komiksových knihách Ještě jsme ve válce, Superhrdinové z východního bloku nebo Rychlé šípy a jejich úžasná nová dobrodružství. Je držitelem Ceny Muriel za nejlepší krátký komiks z roku 2010.

Scenáristé Gabriela Kyselová a Michal Baláž už spolupracovali na filmu Cesta do nemožna, který beletrizoval Štefánikovy osudy. Baláž knižně debutoval básnickou sbírkou Ø, jako filmový scenárista a režisér se představil televizním animovaně-hraným dokudramatem True Štúr a coby divadelní autor hrou Domov.

Kyselová jako výtvarnice v současné době tvoří komiksové řady Medikomiks, edukativní komiksové sešity o vážných nemocech určené pro děti. Zároveň působí jako scenáristka dětských animovaných pořadů.

