SOUTĚŽ: Vlasy ‚na Rachel‘ a Anička Dajdou v televizi. Vyhrajte knihu vzpomínek na první roky tisíciletí

„Mým přáním bylo vytvořit knihu, která může sloužit jako takový tištěný stroj času. Když ji čtenář otevře na kterékoli náhodné straně, ocitne se díky příběhům, fotkám a vzpomínkám pocitově o dvacet let zpátky,“ popisuje autorka knihy, která má na svém kontě už podobně formátovaný bestseller Devadesátky! vydaný před třemi lety.

Kde devadesátková party skončila, tam začíná nového tisíciletí a s ním společnost definující příběhy let 2000 až 2005. „První polovina dekády byla takovou, řekněme, ‚přechodovou dobou‘, kdy ještě neexistovaly sociální sítě, na reality show a další televizní formáty jsme si teprve začali zvykat a dnešní chytré telefony byly v nedohlednu,“ vysvětluje Fundová, proč se v knize nevěnuje celému desetiletí, ale pouze jeho první polovině.

Nová éra začíná rokem někdy přezdívaným Y2K, jehož začátku se lidé báli, protože věřili, že přestanou fungovat počítače a že dokonce možná i skončí svět. Pokud ovšem někdy skončil svět tak, jak jsme ho znali, bylo to až později, v září 2001.

Kniha je plná nostalgických vzpomínek na začátek nového tisíciletí | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Ano, i tragický událostem, které u televizních obrazovek sledoval celý svět, se publikace věnuje. Vedle útoku na newyorská dvojčata to třeba byly i povodně hned následujícího roku, kdy celé Česko přihlíželo osudu odvážného lachtana Gastona, který doplaval až do Německa a následně vyčerpáním umřel.

Mnohem více témat ale čtenářům naopak vyvolá úsměv na tváří. Při čtení zavzpomínají třeba na první řadu soutěže SuperStar nebo na operátory Oskar, Paegas a Eurotel, kteří lákali ke koupi prvních mobilních telefonů, na české vydání úvodního dílu Harryho Pottera, který předznamenal několikaletou fanouškovskou mánii, na Banánové rybičky, ve kterých se s námi Halina Pawlowská loučila moudrem dne, nebo na pana Sponku, který nás otravoval pokaždé, když jsme otevřeli dokument ve Wordu.

Své vlastní vzpomínky přidá i režisér Jan Hřebejk, zpěvačka Šárka Vaňková, „pan Etiketa“ Ladislav Špaček, bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk, akrobatický lyžař a olympionik Aleš Valenta nebo šéfredaktorka časopisu Bravo Sandra Bursáková.

Johana Fundová je zakladatelkou populární facebookové a instagramové stránky Pure devadesátky, na které sbírá fenomény, srdcovky a bizáry 90. let a milénia.

V devadesátkách si podle vlastních slov představovala, že jednou založí časopis TV bedna – nejzábavnější magazín o seriálech. Žurnalistiku sice vystudovala, ale místo časopisů se nakonec profesně věnuje online marketingu a sociálním sítím. Mimo to je autorkou románu Hezký, ale narovnej se.

Milénium vydalo nakladatelství CPress.

