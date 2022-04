SOUTĚŽ: Milý Micíku, aneb Covid v Kocourkově. Vyhrajte zápisky z blogu biologa Flegra

Jak se pozná „hodný“ a „zlý“ virus? Proč a jakým směrem mutuje, a mohou to jeho lidští hostitelé nějak ovlivnit? A jak to, že denní počty nakažených v několika vlnách covidové pandemie dlouho stagnovaly, a pak zdánlivě bezdůvodně vystřelily na několikanásobek? Na podobné otázky poslední dva roky odpovídal evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr na svých sociálních sítích a blogu, za který později získal nominaci na Magnesii Literu. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 14:47 25. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Parazitolog Jaroslav Flegr | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

„Tato kniha vznikla úplně sama, a to z větší části dokonce proti vůli jejího autora. Původně jsem plánoval v roce 2020 sepsat populárně naučnou knihu Praktická metodologie vědy aneb Stručný návod na užívání mozku pro středně pokročilé. Jenže přišel covid,“ vysvětluje Flegr v předmluvě.

„Už někdy v březnu mi začal užírat veškerý volný čas skutečný boj s epidemií v České republice. Brzy se totiž ukázalo, že jak veřejnost, tak příslušní odborníci, politici a úředníci, kteří by měli s epidemií bojovat, i novináři, kteří by měli veřejnost o epidemii informovat, nevědí o této problematice téměř nic,“ dodává.

Obálka knihy Milý Micíku, aneb Covid v Kocourkově | Zdroj: Euromedia

S humorem pojaté výklady o zákonitostech epidemie a návody, jak ji bez újmy na tělesném i duševním zdraví přežít, navíc podaných tak, aby jim rozuměl i zrzavý kocour Micík, se na podzim rok 2020 staly jedním z nejsledovanějších zdrojů informací k aktuální covidové problematice.

Kostru knihy Milý Micíku, aneb Covid v Kocourkově tvoří výběr z Flegrových článků publikovaných během roku 2020 na blogu, facebooku a dalších tištěných nebo elektronických médiích. Doplňuje je štědrý komentář autora, který má příležitost podívat se na věci znovu s několikaměsíčním odstupem.

Jaroslav Flegr se ve své praxi zabývá evoluční parazitologií, evoluční epidemiologií a evoluční psychologií. Je autorem tří vysokoškolských a středoškolských učebnic evoluční biologie a čtyř populárně naučných knih. Publikace Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin získala v roce 2007 cenu Magnesia litera v kategorii literatura faktu.

Na toto ocenění byla v roce 2021 nominována i jeho facebooková stránka Milý Micíku. „Když v roce 2007 přebíral biolog Jaroslav Flegr Literu za literaturu faktu, těžko by někdo hádal, že se s tímto autorem setkáme po 13 letech v kategorii blog. Jistě to netušil ani on sám, nicméně koronavirus oponou trhnul a všechno je jinak. Známý biolog pocítil v době pandemie plné chaotických informací potřebu přispět pohledem poučeného odborníka,“ napsala tehdy porota prestižních knižních cen. Flegrův blog ten samý rok vyhrál cenu redakce iDnes.

Flegr se v období pandemie covidu intenzivně věnoval jak odbornému bádání v této oblasti parazitologie, tak popularizaci znalostí týkajících se problematiky covidu a evoluční epidemiologie vůbec. Česká i světová veřejnost ovšem zná především jeho výzkumy týkající se vlivu parazita toxoplasmy na lidské chování a lidskou psychiku.

S tím je spojené fungování webových a facebookových stránek Pokusní králíci, které jsou určené k aktivnímu i pasivnímu zapojování dobrovolníků do vědeckých výzkumů.

Knihu Milý Micíku, aneb Covid v Kocourkově vydalo nakladatelství Euromedia Group v edici Universum. Autor ji věnuje viru SARS-CoV-2 – a také každému, kdo si zachoval zdravý rozum, nadhled a smysl pro humor i v neradostné době covidové pandemie. „Milý vire, nacpi si tuhle knížku do chřtánu a laskavě táhni, odkuds přišel,“ vzkazuje Flegr.

UKÁZKA Z KNIHY Cindy, máš smůlu. Micík se někam moudře zdekoval, a tak si budeš muset místo něho poslechnout, jak dokáže úplně hloupý virus chytře měnit své chování podle toho, zda nosíme, nebo nenosíme roušky. Když lidi nenosí roušky, a navíc většina z nich nemá proti viru protilátky, je pro vir výhodné, když se bude v nakaženém hostiteli množit jako blázen a díky tomu rychle infikuje co nejvíc osob v jeho okolí. A to i za cenu, že tím svého hostitele vysílí a zabije. Musí totiž stihnout nakazit co nejvíc lidí ještě dřív, než to udělají jeho konkurenti, nebo než mu tito konkurenti dokonce nakazí a možná zabijí jeho vlastního hostitele. Když si většina lidí nasadí roušky, začnou si pravidelně mýt ruce mýdlem či dezinfekcí a když se přestanou setkávat ve velkých skupinách, změní viry velmi rychle své chování. Začnou si svého hostitele šetřit, budou se v něm množit pomalu, a tak mu i přestanou tolik ubližovat. Nakažený hostitel bude jednak přežívat, a tedy i šířit nákazu déle, a jednak bude moci i více a radostněji pobíhat a infikovat tak i v nových podmínkách stále ještě aspoň nějaké lidi. Během pár týdnů najedou prakticky všechny viry na tuto rafinovanou strategii a nemoc, která třeba původně zabíjela velké procento nemocných, se stane podstatně mírnější. A tebe, Cindičko, teď určitě zajímá, jak tohle všechno ti hloupí viři zvládnou, když nemají očička, aby viděli, že máme roušky, ani hlavičku, aby vymysleli, jak na změny v našem chování nejlépe zareagovat. Viry při volbě své nejlepší strategie využívají jednoduchou, ale osvědčenou metodu – metodu pokusu a omylu. Když se v těle hostitele množí, při kopírování jejich genů tu a tam dochází k chybám – mutacím. Některé mutace zvyšují rychlost množení viru (a tedy i to, jak moc bude hostiteli ubližovat), jiné obojí snižují. V počátcích epidemie se budou úspěšněji množit ty viry, které náhodnou chybou získají nebo od předků zdědí mutace zvyšující rychlost množení. Po nasazení roušek (důležitější je ovšem nejspíš přerušení hromadných akcí) jsou na tom lépe naopak ty viry, které si svého hostitele šetří. Která varianta se úspěšněji množí, ta v populaci pochopitelně převládne. A to je celé. Říká se tomu přirozený výběr a vymyslel to před 160 lety takový fousatý pán. Jmenoval se Charles Darwin. (z kapitoly Proč se hloupý virus chová chytře)

