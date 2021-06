SOUTĚŽ: Otřesně vtipný, ale vnitřně smutný. Vyhrajte Mimochodem, autobiografii režiséra Woodyho Allena

Mimochodem. Pod tímto názvem vyšly v češtině paměti Woodyho Allena, proslulého režiséra, scenáristy, spisovatele, herce a v neposlední řadě i komika. Filmař v nich nic neskrývá a jeho pohled na vlastní bouřlivé životní osudy nepostrádá humor. O knihu si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž New York 10:10 7. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Woody Allen na archivním snímku z roku 2016 | Foto: Eric Gaillard | Zdroj: Reuters | ©

Osobní život Woodyho Allena, vlastním jménem Allena Stewarta Konigsberga, je plný výstřelků a eskapád, které se staly inspirací pro jeho nadobyčej bohatou tvůrčí kariéru režiséra, scenáristy i spisovatele. S obojím se vyrovnává v rozsáhlé vzpomínkové knize, jenž stihla vyvolat pořádný rozruch ještě před svým vydáním.

Popisuje v ní své dětství v židovské rodině v Brooklynu, jak se těžce protloukal jako komik na standupových pódiích i jak vlastně došlo k tomu, že nakonec skončil u filmu. Čtenáře provede svou dlouhou režisérskou kariérou, od komediálního debutu Seber prachy a zmiz přes Annii Hallovou či Manhattan, které dnes patří ke klasikám, až po své poslední snímky.

OHLASY NA KNIHU „Allenova biografie je ryzí čtenářské potěšení, hýří vtipem a blyští se hvězdným prachem.“ — National Review

„Allenova kniha se skvěle čte a člověk by musel být opravdový škarohlíd, aby té záplavě pronikavého humoru dokázal odolat.“ — Los Angeles Times

„Mistr sebeironie a roduvěrný Newyorčan ve své autobiografii říká, co si jiní jenom myslí, kontroverze nekontroverze.“ — New York Journal of Books

Průběžně se přitom vyjadřuje ke svým manželstvím, láskám a velkým přátelstvím, vykládá o jazzu, knihách a divadelních hrách, které za více než půlstoletí napsal.

„Jeho styl je v tom nezaměnitelný a rozpoznatelný, jsou tam otřesně vtipné pasáže, při kterých se nejenom čtenář, ale ani překladatel neubrání smíchu. Jeho schopnost vidět lidi s jejich slabostmi a idiosynkraziemi a přitom je neodsuzovat, je výjimečná,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava překladatel knihy Michael Žantovský.

Ačkoli o Allenovi napsal monografii a převedl do češtiny jeho povídky i snímky, sám se z autobiografie podle svých slov dozvěděl o filmaři něco nového. Překvapilo ho třeba to, že je z ní zřetelné, jak „vnitřně smutný to je člověk“.

„Některé části se trochu vymykají, třeba když komentuje vznik filmů a svoji kariéru, tak jeho próza spíš informuje, než baví. A potom je poměrně velká část té knihy věnována jeho obraně proti obvinění ze sexuálního zneužívání své tehdy sedmileté adoptivní dcery,“ doplňuje Žantovský.

Obálka knihy Mimochodem od Woodyho Allena | Foto: | Zdroj: Argo | ©

Allen se ve svých pamětech nejen obhajuje, ale přímo obviňuje svou někdejší partnerku Miu Farrowovou nejen z manipulace adoptivními dětmi, ale v podstatě až z jejich týrání.

České vydání knihy v nakladatelství Argo přitom vyšlo ve stejné době, jako byl na HBO uveden čtyřdílný dokument Allen vs. Farrow, který sliboval pomocí rozsáhlé investigativní práce vytáhnout na světlo nové poznatky ve staré rodinné tragédii.

Allen v sérii osobně nevystupuje, k zobrazeným skutečnostem se tak vyjádřil až po uvedení její první epizody. „Tihle dokumentaristé neměli zájem poznat pravdu. Místo toho strávili roky utajovanou spoluprací s Farrowovými, aby společně poskládali dílo plné lží a pomluv,“ citoval jeho slova server Hollywood Reporter.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Právě obvinění vznesená Allenovou adoptivní dcerou Dylan Farrowovou byly důvodem, proč od vydání knihy Mimochodem loni na jaře ustoupila po protestu svých zaměstnanců americká nakladatelská skupina Hachette. Autobiografii nakonec vydalo nakladatelství Arcade.

„Člověk pochopitelně nemůže vědět, co se opravdu stalo, nebo nestalo. Ale je dobře, že se na trhu objevil životopis i že se promítá ten dokument, protože to lidem umožní si udělat o celé věci vlastní názor a nic víc asi nemůžeme chtít,“ uzavírá Žantovský.

