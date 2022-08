SOUTĚŽ: Z Asie na vlnách Radiožurnálu. Vyhrajte Míň než kopnout si do psa, zápisky zahraničního zpravodaje

Záhadný případ ztracených malých fotbalistů v thajské jeskyni. Děsivé utrpění rohingských uprchlíků, kterým svět neumí pomoct, a nakonec se jich ujímá jedna z nejchudších zemí světa. Anebo zákulisí obou summitů Donalda Trumpa a diktátora Kim Čong-una. Příběhy z osmi zemí východní a jihovýchodní Asie přináší ve své knize stálý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu David Jakš. O knihu si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Asie 15:08 8. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte kniku Davida Jakše Míň než kopnout si do psa | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Říká se, že práce zahraničního zpravodaje je královnou žurnalistiky, že výš už jít nelze. Jenže její odvrácenou tváří je samota. A také to, že kromě klasické novinařiny se musíte věnovat i účetnictví, produkci, správcovat techniku, hlídat si platnost akreditace, pracovního víza i povolení k pobytu a být zadobře s imigračním a berním úřadem,“ píše Jakš v předmluvě knihy Míň než kopnout si do psa.

Při téhle práci, jak popisuje, potkáte v Asii opravdu mocné a opravdu bohaté. Mluvíte s generály, cenzory, manipulátory, náboženskými vůdci i lídry těch největších politických stran světa, kteří vám dají nahlédnout do míst, kam byste se jinak nepodívali.

„Mnohem zajímavější jsou ale právě dělníci moře, ti bezejmenní, které život den co den drtí (a na tomhle kontinentu obzvlášť). A oni přesto nezahořkli,“ namítá novinář a učitel. „Oni tvoří příběhy, oni jsou nejstatečnějšími bojovníky. O nich je tahle kniha.“

Zpravodaj Českého rozhlasu vzpomíná na svoje působení v Asii | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

David Jakš do knihy vybral zpravodajské události, které mu nejvíc utkvěly v paměti. Mluvilo se o nich na vlnách Radiožurnálu, a u některých z nich byl Český rozhlas dokonce jediným českým médiem přímo na místě.

Čtenáři se tak dozví například to, jak se mstí siamští duchové, jak nesmlouvavá je drogová mafie nebo jak hrůzně propracovaný je systém čínské komunistické moci. Dojde ale i na návrat do prvních dní pandemie covidu – a to přímo tam, odkud se rozšířila a kde její původ dodnes tají, tedy přímo v Číně.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

David Jakš si vyzkoušel práci čističe toalet, turistického průvodce nebo silničního asfaltéra, k novinařině se ale vždycky rád obloukem vrátil. Pracoval v České televizi, TV Nova, China Radio International a také v tištěných médiích.

Jeho hlavním pracovním teritoriem je východní a jihovýchodní Asie, kde od roku 2017 zastává post stálého zahraničního zpravodaje Českého rozhlasu.

Knihu Míň než kopnout si do psa vydalo nakladatelství Argo.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Míň než kopnout si do psa, napište nám až do tohoto pátku 12. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kolik stálých zahraničních zpravodajů měl Český rozhlas k červnu 2019?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.