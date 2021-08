SOUTĚŽ: Cambridge Analytica a plán na zničení světa. Vyhrajte Mindf*ck, zpověď whistleblowera

V roce 2016 výsledky referenda o brexitu šokovaly svět. Nikdo ale tehdy nevěděl, že se na tomto vítězství podílela také společnost Cambridge Analytica. Whistleblower a bývalý ředitel výzkumu Christopher Wylie pomáhal tuto mocnou zbraň vybudovat. Nakonec ho ale výčitky svědomí přiměly, aby proti své firmě veřejně vystoupil. Svůj příběh popisuje v knize Mindf*ck, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Londýn 12:34 16. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý ředitel výzkumu Cambridge Analytica Christopher Wylie během slyšení v americkém Senátu (foto z května 2018) | Foto: Al Drago | Zdroj: Reuters

V sobotu 17. března 2018 vydává agentura ČTK následující zprávu: Britská firma Cambridge Analytica využívala privátní informace z víc než 50 milionů facebookových účtů při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně Donalda Trumpa v roce 2016. Odkazuje se přitom na informace deníku The New York Times.

Podle expertů jde o jeden z největších útoků na soukromí uživatelů facebooku. Napadeny a zneužity byly podle The New York Times facebookové profily třetiny severoamerických uživatelů této sítě, což je zhruba čtvrtina Američanů s volebním právem.

Obálka knihy Mindf*ck: Cambridge Analytica a plán na zničení | Zdroj: Nakladatelství Dokořán, Nakladatelství Argo

„Využili jsme facebooku ke zpracování milionů uživatelských profilů. A vyvinuli jsme modely s využitím dat, podle nichž bylo možné zacílit. To byl základ fungování celé firmy,“ sdělil tehdy novinářům Christopher Wylie.

Cambridge Analytica vznikla jako nástroj k zahájení ideologického útoku Steva Bannona na Ameriku – a brexit, stejně jako předchozí operace v Africe či Karibiku, pro ni posloužil jako generální zkouška.

Společnost spojila psychologický výzkum se soukromými facebookovými daty a vytvořila tak neviditelnou zbraň, která měla moc měnit to, co voliči považovali za realitu. Stačilo odhalit dlouho potlačované napětí a přilít do něj trochu benzínu, aby došlo k explozi, jež v roce 2016 vyvrcholila americkými prezidentskými volbami.

Christopher Wylie svým veřejným vystoupením odstartoval – za cenu osobních obětí – nejrozsáhlejší vyšetřování nezákonného ovlivňování voleb v dějinách. Ve své zpovědi odhaluje skutečný příběh britského referenda o vystoupení z Evropské unie, Bannonovy americké revoluce a celosvětového zločinu proti demokracii.

Mnohem více než o brexitu či Donaldu Trumpovi je ale kniha o tom, jak snadné je s pomocí osobních dat, jež o sobě neustále v online prostoru trousíme, nahlédnout do lidských myslí a prostřednictvím moderních technologií s nimi manipulovat.

„Máme-li zabránit, aby nějaká nová Cambridge Analytica znovu napadla naše občanské instituce, musíme najít možnost, jak se vypořádat s narušeným prostředím, z něhož se vylíhla. Parlamenty po celém světě se už příliš dlouho mylně domnívají, že ‚zákony nemohou držet krok s digitální technologií‘,“ uvažuje ve své knize Wylie.

Za příklad toho, že zákon může držet krok s rozvojem technologií, dává medicínu, stavebnictví, potravinové standardy, energie a mnoho dalších technických odvětví.

„Potřebujeme nová pravidla, aby na internetu vzniklo zdravé tření, něco jako zpomalovací prahy na silnici, abychom zajistili bezpečnost nových technologií a digitálních ekosystémů,“ dodává whistleblower.

Christopher Wylie je ve svých třiceti letech označován za „prvního velkého whistleblowera mileniálů“ a „proroka s růžovými vlasy seslaného z budoucnosti“. Proslavil se jako zakladatel, a následně strůjce zkázy, firmy Cambridge Analytica. Jeho odhalení masivního zneužívání dat otřásla Silicon Valley a vedla k jednomu z největších mezinárodních vyšetřování datové kriminality v naší historii.

Jeho knižní zpověď s názvem Mindf*ck: Cambridge Analytica a plán na zničení světa vydala v českém překladu Jana Klímy nakladatelství Dokořán a Argo.

