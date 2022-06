SOUTĚŽ: Zpověď Ujgurky, která přežila čínský lágr. Vyhrajte knižní Místo, odkud není návratu

UKÁZKA Z KNIHY

Oba Číňané se k nám nastěhovali. Počínali si jako skuteční příbuzní, kteří přijeli za mnou a mými rodiči na návštěvu. Nebyli to však oblíbení příbuzní, z jejichž přítomnosti by měl člověk radost, ale ti otravní, kteří se na návštěvu vetřeli proti jeho vůli. Aniž by je o to někdo požádal, začali se zapojovat do našeho každodenního života. Když jsme jedli, posadili se ke stolu také a dožadovali se, abychom je rovněž obsloužili. Nebylo to pro nás lehké, sami jsme sotva vyšli. A když jsem si hrála s dětmi, koukali mi při tom přes rameno. V bytě si chodili, kam se jim zachtělo, dokonce i do našich ložnic. Navíc se u nás neubytovali jen dočasně, ale natrvalo.

Ze začátku jsem tenhle nový koncept nechápala. Sice to nebylo poprvé, co nás v bytě obtěžoval někdo od policie, ale v předchozích případech šlo vždycky o muže v uniformách, které tak šlo snadno jednoznačně identifikovat jako narušitele. Tihle takzvaní příbuzní nám však neumožnili udržovat si od nich žádný odstup.

Hned první večer, když byl čas jít spát, se otec chystal ustlat jim v obýváku – jak se při návštěvě příbuzných sluší. To se však mužům nelíbilo. „Nebudeme spát v obýváku, ale v ložnici,“ oznámili. Po těch slovech jim otec začal chystat jeden z pokojů – v obou našich ložnicích stála jedna postel sestávající z dřevěné konstrukce a velkého koberce, který na ní byl položený. Na jedné z nich spali rodiče, na té druhé já s dětmi. Číňanům se však zjevně nezamlouvalo, že budou spát spolu. „Jsme přece vaši milovaní příbuzní. Budeme spát v posteli s vámi,“ řekli.