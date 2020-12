SOUTĚŽ: Lynch v dialogu s vlastním životopisem. Vyhrajte netradiční memoár Místo snění

Osobnost typu Davida Lynche by si nezasloužila obyčejnou knihu o jeho životě a díle. Místo snění proto nahlíží do hlavy a vzpomínek amerického režiséra trochu nezvykle – prostřednictvím životopisu, do kterého sám vstupuje svými upřímnými komentáři. Tímto způsobem zmapuje nejen svou filmovou tvorbu, ale popíše třeba i své dětství nebo dojmy z komunistické Prahy. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Twin Peaks 13:42 28. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálka knihy Místo snění | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Když jsme se před pár lety rozhodli napsat Místo snění, hodlali jsme dosáhnout dvou věcí. Prvním záměrem bylo co nejvíce se přiblížit autoritativní biografii, tedy mít v pořádku všechna fakta, čísla a data a poskytnout prostor všem podstatným zúčastněným osobám. Za druhé jsme chtěli, aby ve vyprávění výrazně zazníval hlas subjektu,“ vysvětlují autoři v předmluvě knihy svou nezvyklou pracovní metodu.

„Nejprve jeden z nás (Kristine) napsal kapitolu s pomocí obvyklých životopisných nástrojů včetně rešerší a rozhovorů s více než stovkou lidí – příbuzných, přátel, bývalých manželek, spolupracovníků, herců a producentů. Potom ji ten druhý (David) přehlédl, opravil chyby a nepřesnosti a přišel s další kapitolou, ve které na vzpomínky ostatních zareagoval svými. V podstatě tedy čtete dialog člověka s jeho vlastním životopisem.“

OHLASY NA KNIHU „Vynikající a neobvyklý portrét jedinečného umělce. Zásadní kniha pro lynchovské příznivce je hodnotná také pro zájemce o filmovou tvorbu, současné umění nebo tvůrčí proces obecně.“ - Library Journal

„Pozoruhodný vhled do Lynchova života zasvěceného umění. Od jeho obrazů přes fotografii a hudbu až po navrhování nábytku.“ - The Guardian

„Není to jen kniha o životě a díle režiséra. Je to snění o Americe, o cestování, o světle a temnotě.“ - San Francisco Chronicle

Kniha odkrývá okolnosti zrodu děl, jako jsou Městečko Twin Peaks, Sloní muž, Mazací hlava, Lost Highway, Duna nebo Mulholland Drive. Protože Lynch považuje knihu za jedno ze svých děl, měl i pro české vydání přísné podmínky. Vlastnoručně také napsal přeložený titul Místo snění.

Kniha ukazuje téměř stovku unikátních fotografií ze soukromého archivu, ať už se jedná o rodinný život, nebo dosud nepublikované fotografie z natáčení.

„Nahlížet tvůrčím lidem do kuchyně je vždycky zajímavé, ale v Lynchově případě je to navíc i velmi zábavné – daleko víc, než jsem čekala, a daleko víc, než by jeho filmy plné průzkumných výletů do lidské temnoty mohly na první pohled napovídat,“ říká překladatelka Lucie Kořínková.

Na jednom místě se Lynch například vrací k pražskému natáčení hudby pro film Modrý samet, jejímž skladatelem byl Angelo Badalamenti. „Jsou tam místnosti s jistým druhem dřevěného obložení a s určitou akustikou a ty vyzařují něco, čemu já říkám východoevropské ovzduší, které se dostane i do mikrofonů. Je to ve zvuku i v pocitu, není v tom smutek, ale je to staré a hrozně krásné,“ vzpomíná Lynch.

Obálka knihy Místo snění, jejíž titul napsal David Lynch vlastnoručně | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Spolu s Badalamentim navštívili Prahu ještě v době komunismu. „Šli jste třeba po ulici, nahlíželi jste do obchodů s oblečením a viděli nádherné regály z tmavého dřeva a na nich možná všeho všudy tři svetry. Všechno bylo prázdné. A bezútěšné. Nikdo s vámi nemluvil,“ popisuje filmař.

„Přišli jste do hotelu a v lobby byly seřazené prostitutky; něco fantastického. Pak přijdete na to, že jsou všude kamery a mikrofony, najednou to prostě víte. Ležel jsem vždycky v posteli a poslouchal, jestli neuslyším vysoký tón. Moc se mi tam líbilo. Vylezli jsme na kopec a dívali se dolů, vypadalo to jak na obraze od Pietera Bruegela.“

Československá stopa se v knize vrací ještě v podobě jedné z mnoha lásek, na které Lynch v knize vzpomíná, nebo prostřednictvím scenáristy a producenta Franka Františka Daniela, který do Spojených států emigroval v roce 1968 a s nímž se Lynch setkal coby student v rámci Amerického filmového institutu.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

David Lynch se uvedl v roce 1977 filmem Mazací hlava, následovaným neméně úspěšným Sloním mužem. Řada jeho filmových a televizních projektů je vnímaná jako vizionářská a převratná a lynchovská filmografie je plná kultovních titulů jako Modrý samet, Zběsilost v srdci, Twin Peaks, Lost Highway nebo Mulholland Drive.

Kristine McKennová je kritička, novinářka a kurátorka. Mezi lety 1976 a 1998 psala pro Los Angeles Times. Kromě knihy The Ferus Gallery: A Place to Begin vydala dvě kolekce rozhovorů s umělci Book of Changes a Talk to Her.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Místo snění, napište nám až do tohoto pátku 1. ledna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje herec a blízký spolupracovník Davida Lynche, který v jeho projektech často ztvárňuje režisérovo alter ego?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.