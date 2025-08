SOUTĚŽ: ‚Přemýšlel jsem, co to ze mě dělá za člověka.‘ Kniha rozhovorů přináší otevřené výpovědi pedofilů

UKÁZKA Z PŘEDMLUVY AUTORA

Bylo parné léto. Bylo mi šest a za několik týdnů jsem měl konečně nastoupit do první třidy. Měl jsem na sobě trenýrky a tričko, když jsem venku opět potkal Boba. Bylo mu asi patnáct a my děti jsme ho měly rády. Na rozdíl od ostatních starších kluků a dospěláků si s námi chtěl hrát. Učil nás na hřišti novým věcem a naslouchal nám.

Ten den mi řekl, že mi chce něco ukázat. Byl jsem nadšený. Ten úžasný Bob si ze všech ostatních děti vybral zrovna mě a teď mě někam vede, aby mi odhalil tajemství.

Prošli jsme kolem kulturáku, minuli řadu garáží s oprýskanými různobarevnými vraty, až jsme dorazili k jedné z bytovek. Vchodové dveře byly otevřené, a tak jsem Boba po schodech dolů následoval do sklepa. Proplétali jsme se bludištěm dřevěných kójí, až jsme došli na betonový plácek. A tam mi to tajemství konečně ukázal. Stáhl si tepláky a před mýma očima se objevil jeho obří penis. Pobídl mě, abych si i já sundal trenýrky a ukázal mu ten svůj. Stejně jako ten jeho už byl tvrdý. Nevěděl jsem, co se děje.

Byl jsem vyjevený. A tak mi Bob dával pokyny. Nejprve jsem měl jeho penis líbat já, potom dělal to samé on s tím mým.

Když jsem pak už sám cestou domů míjel vrata garáží, zavalila mě tíha. Neměl jsem ponětí, co se právě stalo. Tušil jsem však, že šlo o něco velmi špatného. Bylo to naše společné tajemství. Tajemství, které vážilo několik tun. A já nevěděl, co si s ním počít...

Dorazil jsem domů, mamka jako vždy pobíhala po kuchyni. Dostal jsem strach. Věděl jsem, že jí to musím říct. Abych ze sebe ty naložené tuny shodil. Po chvíli jsem se osmělil a svěřil se. Má dětská slova protínalo mlaskání pomazánky roztírané na krajíce chleba. A tak mamka, která právě připravovala večeři, nepochopila, co se ji vlastně snažím řict. Nebyl na to čas. Nakonec mávla rukou. Že se mi jen něco zdálo.

V průběhu dalších měsíců a let od té sklepni avantýry jsem Boba opakovaně venku potkával. Hrál si s jinými dětmi a některé z nich se mi měnily před očima. Poznal jsem, když další dítě spolu s Bobem zašlo do sklepa nebo na jiné místo vhodné k odhalení velkého společného tajemství. Bylo mi jich líto. Nedokázal jsem s tím však nic udělat. Mamka mi přece řekla, že se mi to jen zdálo. A tak přibyla další tuna navíc.

Narůstala ve mně olbřímí křivda, která se v průběhu dalších let s železnou pravidelností vynořovala. Abych ji mohl nic netušící mamce s každou další hádkou vmést do obličeje. Až do chvíle, kdy jsem už v dospělosti to téma jednoho sychravého večera znovu otevřel. A tak mohlo konečně začít naše společné uzdravování.