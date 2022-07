SOUTĚŽ: O vazbách, o které bychom všichni měli pečovat. Vyhrajte Mojenku, knihu nejen pro děti

Všichni jsme propojení — stromy, houby, zvířata i lidé. Románová Mojenka otevírá témata pro dětské knihy neobvyklá. Především je to těžká nemoc v rodině, se kterou se musí Magdalena zvaná Mojenka i její blízcí vyrovnat. Příběhem se tak proplétá otázka komunikace a vnímavosti ke všemu, co se kolem nás děje, a vědomí, že jsme součástí jednoho celku. O novou knihu Olgy Stehlíkové si můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Vonoklasy 15:02 4. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden si můžete v knižní soutěži zahrát o Mojenku od Olgy Stehlíkové | Zdroj: Host

Magdaléna má ráda les, mech, kapradiny, různé odstíny zelené barvy, zvířecí stopy a parůžky. Nesnáší svoje nemožné jméno, chovatelský kroužek, kde „vězní“ zvířata, a učitelku přírodopisu, protože ta její nadstandardní zájem o určité oblasti přírodopisu považuje za provokaci.

Za všeho nejvíc ale Magdaléna nenávidí parazity, hálky na listech stromů a raky. Proč? Protože její maminka je nemocná.

Obálka knihy Mojenka od Olgy Stehlíkové | Zdroj: Host

„O smutných věcech se v beletrii pro děti obecně moc nepíše. V tomto smyslu je to pořád tabu. Stále asi panuje přesvědčení, že dětem se mají servírovat pěkné a veselé věci, že literatura má dítě potěšit a pobavit. Ony to ale děti nemají v životě o nic snazší než dospělí,“ tvrdí Stehlíková v rozhovoru pro Kavárnu nakladatelství Host.

„Těžké není o tom psát, těžké je možná naznačovat, a přitom nic neumenšit a nepokazit, nebanalizovat a nepřesytit a snad i vcítit se do mysli, jazyka, prožívání a pocitů děvčete. Ještě těžší je udržet při tom všem lehkost a životaplnost. Ale určitě nejtěžší musí být něco takového prožít a jít dál,“ věří.

Úspěšná spisovatelka, básnířka, literární kritička a redaktorka chtěla do Mojenky zakomponovat současné poznatky o přírodě, které jí připadají důležité. Zároveň si ale nepřála čtenáře unudit.

„Dokázat to pro mě byl asi nejzajímavější úkol. Proto jsem si vypůjčila postavu Mojenčiny maminky, která je přírodovědkyně, a vložila jí je do úst. Protože vypráví zajímavosti ze světa přírody, zejména stromů, své dcerce, kterou chce strhnout, samozřejmě zjednodušuje a snaží se to udělat co nejzajímavějším, přivést Mojenku k úvahám, které považuje za podstatné, což se mi hodilo,“ popisuje autorka chvíle, která sama považuje za jedny z nejhezčích a nejintimnějších, co spolu knižní maminka s dcerou zažívají.

Lidskou, dobrodružnou i veselou atmosféru něžného vyprávění doplňují bohaté ilustrace Andrey Tachezy. „Její ilustrace nemohly být hezčí, náladovější a přiléhavější, než jsou. V mých očích se k textu jedinečně hodí a kromě toho jsou mu věrné,“ pochvaluje si spolupráci spisovatelka.

„Navíc si Andrea dobře nastudovala encyklopedickou podobu rostlin, zvířat i krajinných prvků, o kterých v novele píšu, takže přes veškerou snovost, barevnou uměřenost a invenčnost jsou její ilustrace i realistické, což je pro mě důležité — nejsou však doslovné.“

Knihu pro čtenáře od devíti let vydalo nakladatelství Host. „Věřím ale, že si počtou i podstatně starší čtenáři, (…) a to nezávisle na pohlaví,“ podotýká Stehlíková s tím, že v popředí příběhu sice stojí svérázné děvče z vesnice u Prahy, ale jeho téma je univerzální. Zachycuje totiž podle ní obyčejné i neobyčejné lidské věci, situace, prožitky a pocity.

„Je to příběh o vazbách, o které bychom všichni měli pečovat nebo si jich aspoň cenit: s přírodou, krajinou, domovem a s blízkými lidmi. A je to i příběh o dospívání, o přerodu z dítěte v teenagera,“ dodává autorka.

Olga Stehlíková vystudovala bohemistiku, obecnou lingvistiku a publicistiku. Připravuje magazín Tvaru online Ravt, řídí edici poezie Odeon a píše interpretace básnických sbírek pro ČT Art (pořad Jedna báseň). Od roku 2014 vydala tři básnické sbírky: Týdny, Vejce / Eggs a Vykřičník jak stožár. S Milanem Ohniskem napsala pod pseudonymem Jaroslava Oválská sbírku Za lyrický subjekt. Skladba O čem mluví Matka, když mlčí vyšla knižně v roce 2020. Publikovala také povídky a čtyři novely pro dětské čtenáře.

Je nositelkou ceny Magnesia Litera, Básně CZ/SK za poezii a ceny Tvárnice za literární kritiku. Její básně byly přeloženy do 12 jazyků a jsou také součástí mnoha zahraničních antologií poezie. Knižně jí vyšel výbor v němčině, rumunštině a slovinštině.

