SOUTĚŽ: Můžu vyrobit svoje druhé já? Ilustrovaná kniha pro děti dokazuje, že každý jsme originál

Jsou dny, kdy se nám nechce nic dělat. Chodit do školy, psát úkoly, pomáhat mamince, zkrátka nic — právě jako v případě třeťáka Kenty. Ten si usmyslel, že si za peníze ze své kasičky pořídí robota, který ho ve všech těch únavných činnostech zastoupí.

Stačí mu popsat, jak se jmenuje, kde bydlí, jak je velký, jakou má barvu vlasů a očí? Co z nás vlastně dělá to, kým jsme? To jak vypadáme? Co máme a nemáme rádi? Co umíme a co neumíme? A čím se vlastně lišíme od ostatních?

Ilustrátor a spisovatel Šinsuke Jošitake na tyto jednoduché, ale zásadní existenciální otázky odpovídá poťouchlým a inteligentním humorem. Otevírá přitom nekonečné možnosti, jak bádat o světě i sobě samém.

Knihu Můžu vyrobit svoje druhé já? vydalo nakladatelství Baobab v překladu Petra Holého. Předtím už v nakladatelství vyšel Jošitakeho debut Možná je to jablko, za který získal řadu prestižních cen.

Tento týden hrajeme v pravidelné soutěži o ilustrovanou knihu Můžu vyrobit svoje druhé já? | Zdroj: Nakladatelství Baobab

Chcete se zapojit do soutěže o 5 ilustrovaných knih Můžu vyrobit svoje druhé já? Napište nám do pátku 28. února do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: