SOUTĚŽ: Když houby píšou časopis. Vyhrajte Myko, hravý zpravodaj oceněný Magnesií Literou

„Velký krok kupředu pro houby celého světa,“ hlásá úvodník prvního (fiktivního) časopisu, který „je nejen o houbách a pro houby“, ale v jehož redakci také samy houby pracují. A k příjemnému čtení vyzývá šéfredaktor Fungus X. Imperfectus. „Nechtěli vytvořit strohý atlas hub pro děti, ale originální sondu do pozoruhodného světa této samostatné říše. Přijít na správnou formu byl první a důležitý krok,“ prozrazuje (skutečný) autor knihy Jiří Dvořák v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava. Jak přiznává, nejprve si ale musel nastudovat celou problematiku, protože ze školy toho sám o houbách moc nevěděl. Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz „Obklopil jsem se proto spoustou mykologické literatury, a když se mi to všechno podařilo naskládat do hlavy, tak přišel nápad pojmout knížku jako zpravodaj, který píšou samy houby,“ vysvětluje.

Houby jsou totiž velmi tajuplné a rozmanité. Najdete je ve vodě, na stromě, na jiných houbách, na výkalech, na chodníku, na šišce i na spáleništi. Jsou důvtipné, inteligentní, komunikují a propojují se spolu na obrovské vzdálenosti, rozkládají i stavějí, mizí a zase se objevují, přizpůsobují se a proměňují, přežívají bez ničeho, nepříteli se brání mírumilovnými způsoby, léčí sebe i druhé.

Vyprávění ze života hub dokreslují původní ilustrace Daniely Olejníkové. Bezpochyby i díky nim bylo Myko oceněno porotou mezinárodního veletrhu dětské knihy v Boloni. Na úspěch letos navázala také výhrou v kategorii nejlepší kniha pro děti a mládež v tuzemské Magnesii Liteře.

Myko: Kompletní zpravodaj ze světa hub vydalo nakladatelství Baobab.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o pět ilustrovaných houbových zpravodajů Myko, napište nám až do pátku 28. června do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: