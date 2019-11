SOUTĚŽ: Nabarvené ptáče. Vyhraje audioknižní předlohu k filmu, který Česko vyslalo na Oscary

Malý chlapec během druhé světové války putuje krajinou kdesi ve východní Evropě. Kvůli svým fyzickým odlišnostem se setkává s opovržením, násilím, předsudky a velmi zřídka také soucitem. Kontroverzní román polského autora Jerzyho Kosińského stál předlohou stejnojmenného snímku Václava Marhoula, který letos vstoupil do kin. O audioknihu Nabarvené ptáče můžete tento týden hrát v pravidelní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Kdesi ve východní Evropě 11:53 4. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Audiokniha Nabarvené ptáče | Zdroj: One Hot Book

Skoro devítihodinovou audioknihu namluvil Jiří Köhler. Jan Kačer propůjčil svůj hlas autorskému doslovu. Vyprávění doprovází původní hudba.

Recenze na knihu Nabarvené ptáče „Naturalistický román probouzí ty nejhlubší pocity a nutí nás k zamyšlení nad vlivem lidských pudů, nad nenávistí, zlobou, hloupostí a touhou po pomstě. Spousta spisovatelů sice už vylíčila hrůzy války a její působení na děti, ale existuje jen málo děl jako Nabarvené ptáče. Je to děsivý příběh napsaný s upřímností a citlivostí, který vás zasáhne přímo do srdce.“ – Pravda.sk

„Úžasné umělecké dílo, oslava vůle jednotlivce k životu. Román, který obohatil literaturu i naše životy. Román, který pohne každým z nás.“ – Miami Herald

„Jedno z nejlepších literárních děl… napsané s hlubokou upřímností a citlivostí.“ – Elie Wiesel, The New York Times Book Review

„Výjimečné... šokující... jeden z nejsilnějších románů, jaký jsem kdy četl." – Harper's Magazine

Syrový příběh bezejmenného židovského chlapce s tmavší pletí a černýma očima vyšel v roce 1965 v angličtině. Od té doby čelí kontroverzím stran toho, nakolik se jeho události shodují se skutečnými zážitky spisovatele. Literární kritika totiž knihu dlouho zasazovala mezi memoáry. Právě k tomu se také Kosińský vyjadřuje v doslovu pozdějšího vydání.

Podle románu natočil svůj třetí celovečerní snímek český režisér Václav Marhoul. Připravoval ho více než 10 let, z nichž podstatnou část strávil bojem o koupi autorských práv k jeho předloze a sehnání financí na jeho dokončení.

Filmové Nabarvené ptáče není stejně jako kniha lehké dílo. Má necelé tři hodiny, je celé černobílé a skoro se v něm vůbec nemluví – a když už, tak umělým slovanským jazykem mezislovanštinou. I tím, jak nekompromisně vykresluje válku i lidskou společnost v jejich nejbestiálnějších chvílích, od první projekce letos v září na festivalu v Benátkách rozděluje diváky.

Od té doby se dočkalo i řady ocenění. Právě z italské přehlídky odjelo se studentskou cenou UNICEF, kterou dostávají snímky „nejlépe vyjadřující boj za práva dětí“. Česká filmová a televizní akademie později rozhodla, že snímek bude zastupovat Českou republiku na Oscarech v kategorii nejlepší cizojazyčný film.

