SOUTĚŽ: Náhradník. Vyhrajte český překlad knižních vzpomínek britského prince Harryho

Tradice v královských a aristokratických kruzích praví, že zatímco první syn je dědicem titulů, moci a bohatství, druhý syn je náhradník. Zkrátka existující pro případ, že by se prvorozenému něco stalo.

Jak živá tato tradice ještě donedávna byla uvnitř britské královské rodiny, dokazuje princ na ve vtipu míněných slovech svého otce, nynějšího krále Karla III. „Báječné! Teď jsi mi dala následníka i náhradníka. Mám splněno!“ měl po Harryho narození prohlásit směrem k jeho matce, princezně Dianě.

Dědění koruny je nedemokratické a elitářské: 42 procent britské populace monarchii nepodporuje Číst článek

Harry v knize popisuje i okamžik, kdy se právě Charles zjevil v srpnu 1997 nad ránem u jeho postele a oznámil mu tragickou zprávu, kterou už v té chvíli věděl celý svět: Diana zemřela během autonehody. Harrymu bylo dvanáct let a otec podle něj v bílém županu vypadal jako duch z divadelní hry.

„Nevybavuji si nic z toho, co jsem mu odpověděl potom. Možná jsem ani vůbec nic neřekl. Naprosto jasně si však vzpomínám, že jsem neplakal. Neuronil jsem ani slzu. Tatínek mě neobjal. Ani za normálních okolností mu projevování emocí moc nešlo – jak by se od něj tedy mohlo očekávat, že je bude dávat najevo v tak kritické chvíli?“ přemítá s odstupem.

„Jeho ruka mi ještě jednou dopadla na koleno a řekl mi: ‚Bude to v pořádku.‘ Tohle pro něj představovalo dost velký výkon. Otcovský, nadějeplný, laskavý. A byla to lež.“

Král Karel III. se syny Harrym a Williamem v roce 2002 | Zdroj: Profimedia

Lednovému vydání memoáru Náhradník předcházely týdny rozhovorů, skandál s předčasnou publikací knihy ve španělštině a také úniky špatně přeložených pasáží do angloamerických bulvárních médií. Jen za první týden se kniha v Británii stala nejrychleji prodávanou literaturou faktu od roku 1998. Královská rodina se k informacím uváděným na jejích stránkách nikdy nevyjádřila.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Princ vypráví o svém vstupu do armády, která mu podle jeho slov vrátila řád, a účast na dvou misích z něj doma udělala hrdinu. Záhy si však připadal ztracenější než kdy dřív. Trpěl posttraumatickou stresovou poruchou a sužovaly ho paralyzující panické ataky. A pak potkal americkou herečku Meghan Markleovou.

Kniha je plná detailů z přísně střeženého a protokolem vázaného života nejblíže sledované rodiny světa. Harry vzpomíná třeba na to, jak si během koncertu Briana Maye ke zlatému výročí Alžběty II. na trůnu všiml, že má jeho babička špunty v uších. Nebo zdůrazňuje absurdity situace, kdy se jako dlouholetý a skoro až obsesivní divák sitcomu Přátelé setkal na jedné americké party s herečkou Courteney Coxovou.

Paměti v kalifornském exilu žijícího vévody ze Sussexu původně vyšly v angličtině a přeložené do dalších 15 jazyků. Čeština mezi nimi až do května chyběla. Napravilo to nakladatelství Práh s překladem Jitky Jeníkové.