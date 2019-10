SOUTĚŽ: Narozeni 1918. Vyhrajte podepsanou dvoudílnou sbírku vzpomínek českých pamětníků

Narodili se do moderní, svobodné, demokratické republiky. Pamatují Tomáše Garrigua Masaryka, zažili druhou světovou válku, komunistický převrat, teror 50. let, invazi sovětských vojsk v srpnu 1968, normalizaci i rozpad Československa. Vzpomínky necelé osmdesátky pamětníků, kteří sdílí rok narození se svobodným československým státem, zaznamenává nová dvoudílná publikace Narozeni 1918. Můžete si o ni zahrát v knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:00 28. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obálky dvoudílné publikace Narozeni 1918 | Foto: RETRO FILM s. r. o | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

„Jako osmnáctý ročník jsem dostala od prezidenta Masaryka vkladní knížku. Bylo na ní pět korun,“ vzpomíná Marie Bystřická, narozená 26. června 1918 v Němčičkách. Ze školy si ještě pamatuje některé básničky. Dokonce ví i jméno chlapce, se kterým tancovala na slavnosti v Pavlovicích, kde potkala svého budoucího muže.

Humorné vyprávění o rodině, námluvách a dětech končí trpce. Upomínkou války, kolektivizace zemědělství a smutnou tečkou: „Zdá se mi o mrtvých. Syna jsem pochovala. Nechci se dožít sta let...“

Obálka druhého dílu publikace Narozeni 1918 | Foto: RETRO FILM s. r. o | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Inženýr Jiří Vacek, narozený 20. března 1918 v Lounech, si pamatuje na fotbalový míč a plechovou vrtulku na cívce, kterou mu otec při zastávce v Praze koupil v hračkářství v Celetné ulici, když se rodina stěhovala do Košic. V roce 1932 na všesokolském sletu podle svých slov zahlédl na tribuně prezidenta Masaryka. „Upoutalo mě, že má bílé šaty,“ říká pan Jiří.

S bratrem se účastnil pohřbu Jana Opletala. V sobotu 27. května 1942 večer šel s kamarádem na tramvaj a divil se, že žádná nejede. Ulice zely prázdnotou. „Probíhaly razie, bylo vydáno ultimátum. Ten strach si dnes nikdo neumí představit,“ popisuje.

Vlastimila Šrůtková, narozená 2. října 1918 ve Vídni, se seznámila se svým manželem na dovolené u moře. Byl o 20 let starší a nelíbil se jí. Jenže muž byl vytrvalý. Druhý den jí s kyticí poslal briliantový prsten. Snažila se mu ho vrátit, jenže to muž odmítl a prsten při jejich přetahování spadl do moře. Vzali se v roce 1942.

Bídu nezažili ani za války. „Manžel pro nás vždycky chtěl to nejlepší. Pokud nesehnal lístky do lóže Národního divadla, na představení jsme nešli,“ dodává.

Paní Vlastimila letos v říjnu oslavila už 101. narozeniny. I přesto se osobně jako kmotra zúčastnila křtu nové dvoudílné knihy Narozeni 1918 (I. a II. díl), které tvůrci přezdívají „rodinné album republiky“. Zachycuje totiž necelou osmdesátku životních příběhů lidí, kteří sdílí rok narození s Československem.

Publikace vznikla v rámci stejnojmenného projektu Pavla Chalupy. Navazuje na výstavu velkoplošných černobílých fotografií Martiny Storek s názvem Tváře století. O pamětnících vzniklo také osm dokumentárních filmů.

Jednotlivá svědectví zaznamenala a sepsala novinářka Hana Benešová. Její slova doplňují fotografie a dokumenty z osobních archivů. „Všechny spojuje upřímnost a optimismus,“ charakterizuje Benešová společný rys stoletých respondentů.

„Řada z nich se setkala s lidmi, kteří hýbali českými dějinami. Například paní Piroutková vyprávěla o tom, jak se v Kostelci nad Vltavou, naproti v kovárně, učil kovářem mladý Slovák Jozef Gabčík, jehož potkala v květnu 1942 v Praze. Pan Kuznicius zas chodil na ryby s Janem Werichem.“

