SOUTĚŽ: O kořenech genocidy a zločinů proti lidskosti. Vyhrajte oceňovanou knihu Návrat do Lvova

Šest let stará publikace, která silně rezonuje s aktuální situací na Ukrajině. Britský spisovatel a specialista na mezinárodní právo Philippe Sands se v ní vydává po stopách dvou židovských právníků, mužů s osobní zkušeností s pronásledováním, kteří jako první definovali pojmy zločiny proti lidskosti a genocida a zasadili se o jejich začlenění do obžaloby v norimberském procesu. O Návrat do Lvova hrajeme v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Lvov 15:10 26. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha vypráví o kořenech genocidy a zločinů proti lidskosti | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Aniž by o sobě věděli, Hersch Lauterpacht a Rafael Lemkin studovali na téže univerzitě u stejných profesorů ve Lvově. S městem, jehož název se snadno měnil v závislosti na historickém okamžiku a předávkách politické moci v pohraničních oblastech východní Evropy, jsou spojeni ale i další hrdinové Sandsovy knihy: nacistický právník Hans Frank – jeden z odpovědných za holokaust milionů Poláků a Židů – a Sandsův židovský dědeček Leon Buchholz – lvovský rodák, který přišel o rodinu v táborech smrti.

Spisovatel Phillipe Sands | Foto: Antonio Zazueta Olmos | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Knižní Návrat do Lvova rekonstruuje osobní a intelektuální genezi právníků Lauterpachta a Lemkina. To Lauterpacht přišel s myšlenkou začlenit do norimberského statutu „zločiny proti lidskosti“ a označit těmito třemi slovy vraždu čtyř milionů Židů a Poláků na polském území.

Sands přibližuje, jak tváří v tvář zvěrstvům hitlerovského Německa vznikal ojedinělý právní koncept, a líčí přípravu a průběh norimberského procesu. Právník s bohatými zkušenostmi z případů týkajících se masového vraždění přitom odvádí důkladnou detektivní práci a složitosti práva vysvětluje se spádem a napětím thrilleru.

Stejně jako v jeho předchozím díle Sands propojuje velké dějiny s konkrétními lidskými osudy a vrací jména a tváře konkrétním obětem – i jejich katům.

Kniha je totiž zároveň i rodinnou kronikou a připomínkou životního příběhu Sandsova dědečka, který manévroval Evropou ve stínu nacistického vraždění. Odhaluje osobní i historická tajemství se zanícením archeologa a nadšením cestovatele, ale především s precizností šokovaného pozorovatele nevyslovitelných a těžko pochopitelných hrůz.

„Napínavý příběh tří rodin a jejich vědomých i netušených vazeb je současně historií etnických napětí předválečné Evropy, holokaustu, norimberských procesů a snahy zabránit tomu, aby se nejhorší zločiny 20. století mohly opakovat,“ přibližuje Návrat do Lvova anglista a překladatel knihy Martin Pokorný.

Vyhrajte knihu Návrat do Lvova | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Philippe Sands vyučuje právo na University College London a zároveň je činný jako právní zástupce před mezinárodními soudními dvory. Profesní zájem spojený s osobní historií potomka obětí holokaustu ho přivedly k pátrání, v němž se velká historie proplétá s individuálními osudy. Výsledkem jsou bestsellery Krysí stezka a Návrat do Lvova (oba v češtině vydalo nakladatelství Prostor), který byl vyznamenán Cenou Baillieho Gifforda za vynikající dílo literatury faktu.

Sands je také spoluautorem dokumentu What Our Fathers Did. A Nazi Legacy, v němž synové nacistických důstojníků odhalují, jak se vyrovnávají s krutými činy svých otců. Pravidelně přispívá do deníků The Guardian, Financial Times a The New York Times a působí jako komentátor pro stanice BBC a CNN.

