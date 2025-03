SOUTĚŽ: Ženské společenství s matkou královnou. Vyhrajte nový klášterní román Petry Dvořákové

Petra Dvořáková vstoupila do kláštera v roce 1991 ve svých 14 letech. „Asi každý teenager hledá lásku a já jsem prostě uvěřila, že ta největší láska je v Bohu,“ ohlíží se dnes spisovatelka.

Na následující čtyři roky se tak stala přímou účastnicí obnovy klášterního života po pádu komunismu a strávila dospívání v izolaci od běžného života, v kolektivu převážně starých řeholnic.

Obálka knihy Návrat | Zdroj: Nakladatelství Host

„Život v klášteře mě naučil, že víra nemá smysl, pokud není spojena s tolerancí a pochopením. To bohužel v malém ženském kolektivu často scházelo. Řádové sestry se snažím přiblížit v realistickém světle jako lidi z masa a kostí. Řeholní hábit z vás lepšího člověka nedělá,“ konstatuje.

V románu Návrat postupně seznamuje čtenáře s Hyacintou, Anunciátou, Aničkou, Karin, Helenou a dalšími řeholnicemi bez tváře i beze jména, co splývají jedna v druhou. Klíčovou je ale Jana alias Františka, žena kolem dvacítky, která hledá životní ukotvení.

Domnívá se, že nic nepřekoná její lásku k Bohu. Každodenní tvrdá práce, přísná pravidla a nezpochybnitelná autorita starších, které v klášteře vládnou, v ní ale postupně vyvolávají pochybnosti.

Světlem v bezútěšnosti se zdá být jen Karin, dívka s rozevlátými vlasy připomínající ptáka s rozpřaženými křídly, který chytil vzdušný proud a trpělivě se na něm nechává unášet kamsi do dáli.

Na obálce románu symbolicky poletují včely. „Představují pro mě společenství s matkou královnou, která určuje chod kláštera, a současně neklid včelího roje, jenž hledá nový domov, podobně jako jedna z hlavních postav knihy,“ uzavírá Dvořáková.

Spisovatelka vstoupila do povědomí čtenářů knihou rozhovorů Proměněné sny, za kterou obdržela cenu Magnesia Litera. Pozornost si získaly i její příběhy (ne)sebevědomí Já jsem hlad a Sítě.

Kniha Julie mezi slovy byla oceněna Zlatou stuhou za nejlepší beletristickou knihu pro mládež a Cenou učitelů v anketě SUK. Pro mladé čtenáře napsala Dvořáková také knihy Flouk a Líla a Každý má svou lajnu. Román Dědina se zařadil mezi nejprodávanější a nejoceňovanější tituly české prózy, audioknižní podoba se pak stala absolutním vítězem Audioknihy roku 2019.

Svou pozici autorky bestsellerů Dvořáková potvrdila románem Chirurg a novelou Vrány, za niž získala ocenění Kniha roku 2020 v kategorii umělecká próza.

Její nejnovější román Návrat vydalo nakladatelství Host.

