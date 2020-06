SOUTĚŽ: Nečíst. Vyhrajte debutovou knihu herce a režiséra Miroslava Krobota

Útržky, úvahy, nonsensy, vzpomínky, povídky. Někdy důležité, jindy zábavné, občas zase vedlejší, bizarní nebo zcela vymyšlené, mnohdy ale také osobní až intimní. To je Nečíst, prvotina Miroslava Krobota, která je sebranou sbírkou tichých, humorných i poťouchlých textů, ve kterých se tematicky setkává divadlo s kvantovou fyzikou, beatníky a dobrodruhem Eskymo Welzlem. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 11:09 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Knižní soutěž o Nečíst od Miroslava Krobota | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz / Biz Books

Krobot svou knižní prvotinu vydal v 68 letech. A jak přiznal v rozhovoru s Lucií Výbornou na Radiožurnálu, byla to trochu z nouze ctnost.

„Původně přišla Markéta Bidlasová z Albatrosu, že by ráda nějakou rozhovorovou knížku nebo bilancování. Což jsem řekl, to teda opravdu ne, ale můžeme se potkat, jestli chcete. Tak jsme si povídali,“ připomíná vznik Nečíst.

Herec a režisér Miroslav Krobot | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

„Struktura knížky vznikla tak, že jsem si vzpomněl si na jeden rozhovor Jiřího Schmitzera, který řekl, že už teď jenom dělá poličky. Tak jsem si řekl, to by nebylo špatné, sestavit tu knížku z takových poliček. Každá jinak velká, každá trochu o něčem jiném,“ vysvětluje.

Jednu kapitolu tak tvoří třeba jeho korespondence s Meryl Streepovou nebo Ivanem Vyskočilem. Obě strany komunikace si ale musel Krobot napsat sám.

„Hledal jsem způsob, jak v knížce psát o herectví. Nebavilo mě napsat esej nebo úvahu o herecké metodě, tak jsem se rozhodl pro dopisy hercům, které mám rád, nebo osobnostem, kterých si považuji, kteří jsou třeba i trošičku kontrastní. Mezi tím se pohybuju a kladu otázky. Trošičku podvádím,“ směje se.

Nečíst ale podle něj obsahuje i části, které vycházejí ze skutečnosti, ať už jsou to Krobotovy vzpomínky ze zájezdů Dejvického divadla nebo třeba krátký příběh o tom, jak se snažil rozveselit Jana Grossmana.

Krobot režíroval mimo jiné v Chebu, Hradci Králové nebo pražském Realistickém a Národním divadle. Mezi lety 1996 a 2014 působil jako umělecký šéf Dejvického divadla, kde dosud stále hraje.

Je držitelem jedné ceny Český lev, na dalších sedm byl nominovaný. Objevil se například ve filmech Příběhy obyčejného šílenství, Alois Nebel, Muž z Londýna nebo Ve stínu. Sám natočil dva snímky: Díra u Hanušovic a Kvarteto.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Nečíst, napište nám až do tohoto pátku 3. července do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Miroslav Krobot je držitelem Českého lva. Za herecký výkon ve kterém filmu cenu získal?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.