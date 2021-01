SOUTĚŽ: Nejez blbě. Vyhrajte knižního průvodce zdravou stravou a kvalitními potravinami

Jediná kniha o jídle, kterou potřebujete. Tak zní podtitul příručky, v níž gastronomická novinářka a foodblogerka Karolína Fourová představuje základní principy stravování, jednotlivé složky výživy a jejich úkol v lidském těle. Čtenáře naučí správně nakupovat a zodpoví nejčastější otázky ohledně jídla a potravin. O knihu Nejez blbě si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:45 18. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Nejez blbě od Karolíny Fourové | Zdroj: Archiv Karolíny Fourové / Nakladatelství Esence

„Výživa člověka se stala jedním z nejkontroverznějších témat poslední doby. Díky internetu a sociálním sítím, kde má možnost sdílet kdokoli cokoliv, a to hned, se výživové mýty šíří rychlostí blesku,“ píše autorka oblíbeného blogu Nejez blbě v předmluvě své stejnojmenné knihy.

„Detoxikační kúry, drastické diety, extrémní výživové poměry, polopravdy ohledně výživy dětí. To vše může ovlivnit lidské zdraví i psychiku na mnohem delší dobu, než si řada z nás vůbec dovede představit. Pod záplavou jednoduchých řešení, která moderní doba přináší, se lidé přestávají spoléhat sami na sebe, vytrácí se selský rozum a kritické myšlení.“

Uvnitř knihy se čtenáři dozvědí třeba to, na co si dát pozor jako vegan či vegetarián, co jsou ona obávaná „éčka“ a jak velkým problémem opravdu jsou, jak číst obaly výrobků, na co se dívat u složení konkrétních výrobků v obchodě i jak si vybrat jídlo při stravování mimo domov. Nechybí ani čtyřicítka receptů, kterými se mohou ve svém učením o zdravé stravě inspirovat.

Fourová je absolventkou oboru Výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze. Podle svých slov se tak zabývá nejen tím, co se s jídlem děje v lidském těle a jaký na něj má vliv, ale zkoumá i odkud jídlo pochází, jak se pěstuje, vyrábí a především jak by se vyrábět mělo.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Nová kniha, kterou vydalo nakladatelství Esence, vychází ve velké míře z blogu Nejez blbě, kde se snaží předat podstatná fakta o stravování i největším laikům a zároveň vyvrátit i nejčastější mýty o výživě, které se šíří sociálními sítěmi a internetem.

Že se jí to daří, dokazuje skutečnost, že za něj získala dva roky za sebou ocenění Food blog roku v kategorii Přínos. V roce 2020 dosáhla také na druhé místo v hlavní kategorii.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Nejez blbě, napište nám až do tohoto pátku 22. ledna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Který blog získal v roce 2020 ocenění Food blog roku v kategorii Pečení a dezerty?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.