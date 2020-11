SOUTĚŽ: Tři případy pro komisařku Výrovou. Vyhrajte Nejhorší obavy, novou sbírku detektivních povídek

Po čtyřech románech se oblíbená vyšetřovatelka Marie Výrová ze série Detektivové od Nejsvětější Trojice vrací v souboru tří rozsáhlejších povídek. Přestože vyměnila práci u policie za poklidnou akademickou dráhu, kontaktu se zločinem se Velká Sova nevyhne. V Nejhorších obavách musí spojit síly s bývalými kolegy při vyšetřováních, která se jí osobně dotýkají. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Olomouc 13:14 2. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klára Melíšková jako komisařka Výrová v televizní detektivní sérii Vodník | Foto: Pavla Černá | Zdroj: Česká televize

„První nápad na to zkusit nějaký kratší útvar přišel už po mém druhém románu. Modré stíny jsou celkem rozsáhlé a já si chtěl vyzkoušet něco kratšího vlastně proto, abych si odpočinul. Dostal jsem nápad na povídku o tom, jak Marie Výrová vyšetřuje 25 let starou vraždu, jenže ani zde se mi nepodařilo být stručný a vznikl z toho román Ještě není konec,“ přiznává Sýkora v rozhovoru pro Kavárnu nakladatelství Host. K zamýšlené kratší próze se nakonec dostal až po Pěti mrtvých psech.

Obálka knihy Nejhorší obavy od Michala Sýkory | Zdroj: Nakladatelství Host

„Jako první vznikla povídka Životní dílo akademika Plíška, protože jsem věděl, že pokud je moje hlavní hrdinka fanynkou Boba Dylana, nemohu prostě ignorovat to, že její oblíbený umělec dostal Nobelovu cenu. Takže jsem vymyslel příběh, který se odehrává v den, kdy bylo oznámeno Dylanovo ocenění, a v němž současně tato zpráva netvoří jen kulisu, ale je podstatná pro zápletku.“

K této povídce pak přidal další dva o něco delší příběhy. V Před potopou se Výrová na popud své studentky vrátí k devatenáct let staré dopravní nehodě, která možná nehodou nebyla.

Titulní případ ji zase zastihne v Jeseníkách. Tam si komisařka původně plánovala koupit chatu, místo toho se ale zapojí do vyšetřování, jehož aktéry jsou místní sukničkář a podnikatel, nevěrná manželka lázeňského doktora a svobodná matka. To vše navíc v čase vyhrocené kampaně před komunálními volbami.

UKÁZKA Z KNIHY Rány se rozléhaly ulicí a ozvěnou se vracely zpět. Čtvrtý výstřel vedl výš, o kandelábr škrtla jiskra, lampa se rozvibrovala… Jasně viděl, jak se Výrová prohnula v zádech a padla na chodník. Nebylo to instinktivní zalehnutí, ne, střela se musela odrazit od lampy. Neviděl, kam ji zasáhla, zmizela mu za řadou aut.

Jak Sýkora přiznává, v poslední době ho stále více baví psát o postavách a obecnějších problémech než o zločinu.

„Dřív jsem používal detektivní zápletku jako jakýsi ‚věšák‘, na který jsem mohl portréty lidí nebo kritický náhled na nějaké aspekty současného života funkčně ‚zavěsit‘, poslední dobou ale zjišťuji, že se obejdu i bez zločinů,“ vysvětluje.

Příznivci Marie Výrové ale podle něj nepřijdou zkrátka. „V plánu mám ještě jednu knihu, už roky k ní sbírám materiál. Ale to jsou všechno vzdálené projekty. Možná se snad dřív čtenáři promění v diváky a dočkají se onoho nového seriálu,“ dodává spisovatel.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Michal Sýkora debutoval v roce 2012 románem Případ pro exorcistu, kterým zahájil svou budoucí úspěšnou sérii s komisařkou Výrovou. Navázal na něj knihami Modré stíny, Ještě není konec a Pět mrtvých psů. Vedle toho je autorem několika literárněvědných publikací, mimo jiné monografií o spisovatelích Vladimiru Nabokovovi a Philipu Rothovi.

Knižní případy komisařky Výrové se staly předlohou cyklu televizních minisérií Detektivové od Nejsvětější Trojice, kterou Česká televize vysílala mezi lety 2015 a 2019). Sýkora kromě románových předloh napsal spolu s Petrem Jarchovským také scénáře k minisériím Živé terče a Pozadí událostí, jehož uvedení se připravuje.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Nejhorší obavy, napište nám až do tohoto pátku 6. listopadu do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Televizní cyklus Detektivové od Nejsvětější trojice nabídl celkem pět minisérií, jen čtyři ale měly románové předlohy. Jak se jmenuje příběh, který vznikal rovnou pro televizi?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.