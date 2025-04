SOUTĚŽ: Vyhrajte nové vydání knihy o muži, který si nepřál být hrdinou vlastního příběhu

O druhé vydání knižního bestselleru Není-li to nemožné, který inspiroval životopisný snímek Jeden život s Anthonym Hopkinsem v hlavní roli, hrajeme tento týden v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.

„Četbou této knihy jsem zjistil mnohé, co jsem o své vlastní rodině nevěděl, a znovu si vybavil dávno zapomenuté příhody,“ napsal k prvnímu vydání v roce 2013 tehdy 104letý Winton. „Je zvláštní si uvědomit, že Barbara toho teď o mém životě ví víc než já.“

Netřeba dodávat, že to byl život dlouhý a mnohotvárný. A Winton neměl příliš rád, když ho definovala jediná, i když bezesporu záslužná událost.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„V roce 1939 se na osm měsíců život ocitl v závodu s časem o záchranu dětí ohrožených nacisty, kteří mezitím okupovali část Československa. Tato krátká epizoda je pro něj v očích mnoha lidí určující, v jeho pohledu však nikoli,“ píše jeho dcera Barbara.

Podle Stephena D. Smithe, vedoucího katedry UNESCO pro studium genocidy při univerzitě v Jižní Kalifornii, byl Winton příliš skromný na to, aby si připustil závažnost a dosah toho, čeho dosáhl.

„Tato kniha je nezbytná a důležitá proto, že ostatním nabízí příklad k následování. Povzbudivě připomíná dobro, jež je přítomno nejen v Nickym, ale v nás všech. Příběh jeho ušlechtilého díla je skutečným dokladem toho, že i zdánlivě obyčejné skutky, jež může vykonat kdokoli z nás, mohou pozvolna přijít v hrdinství,“ píše Smith v předmluvě knihy.

Barbara Wintonová se svou knihou (archivní foto) | Foto: Filip Jandourek

Winton si údajně přál, aby se životopis nezabýval jen podrobnostmi jeho činů, ale spíš nabídl inspiraci pro podobné jednání a ujištění, že pokud opravdu chceme, jsme všichni schopni výrazně ovlivnit běh událostí.

„Nicky neměl rád, když ho považovali za hrdinu, svými činy se ale stal hrdinou nejvyššího stupně. Odvaha se neprojeví jen v žáru bitvy, ale i vysokou mravní úrovní v dobách, kdy nenávist a násilí ohrožují životy nevinných,“ dodává akademik.

Chcete se zapojit do soutěže o 5 vzpomínkových knih Není-li to nemožné:

Životní příběh sira Nicholase Wintona? Napište nám do pátku 18. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: