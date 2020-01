SOUTĚŽ: Není. Vyhrajte novou knihu od autora Gottlandu polského novináře Mariusze Szczygiela

O přibývání let a ubývání sil. Tak představuje novou sbírku literárních reportáží a fejetonů s příznačným názvem Není její český nakladatel. Její autor, polský novinář Mariusz Szczygiel, o ní sám říká: „V této knize není nic vymyšlené. Kdybych si vymýšlel, byla by daleko zajímavější.“ O Není si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné knižní soutěže serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha / Varšava 13:42 20. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Není, autor: Mariusz Sczygiel | Foto: Martin Zajíček | Zdroj: Český rozhlas

Ve svém novém souboru se autor zabývá ubýváním, loučením a smrtí. Všechny obsažené texty, od jednovětných záznamů cenných životních lekcí („Všechno potřebuje svou formu, svůj rytmus, Mariuszi. Zejména nepřítomnost.“) až po delší kousky, se točí kolem motivu co jsme nebyli a už ani nebudeme.

Jak ale sám přiznává, je to především kniha o lásce. A tak se vedle různých druhů ztrát stále vrací k tématu, co zůstává a s čím se musíme potýkat, ať už jsou to rituály, smutek, nostalgie nebo skryté touhy.

Ohlasy na knihu Není „U Szczygiela se reportáž stává meditací.“ – překladatel William R. Brand

„Kniha dojímá, ale také pomáhá přemoci strach.“ – literární kritik Jaroslaw Czechowicz

Szczygiel se například detailně zabývá životem a dílem básnířky Violy Fischerové a jejích manželů, literátů Karla Michala a Josefa Jedličky, či historií pražské Müllerovy vily. Jeden fejeton věnuje svému stárnoucímu otce, který opakovaně přijíždí do Prahy, aby ji viděl naposledy. Píše také třeba o spisovatelkách-dvojčatech, která předstírala, že nejsou Židovkami, nebo albánském malíři, jehož obrazy neměly za komunismu ten správný druh optimismu.

Reportáž s názvem Roztomilý a poslušný, která je vedle jiných součástí knihy Není, se objevila nejprve v novinové příloze. Druhý den tehdejší polský premiér Donald Tusk řekl, že po jejím přečtení celou noc nespal. Když za ni Szczygiel posléze přebíral Cenu Andrzeje Woyciechowského, předával mu ji prezident Bronisław Komorowski se slovy: „Nespal nejen Tusk, ale ani já.“

O takzvané nejnáročnější reportáži Mariusze Szczygiela se dočtete také v rozhovoru, který dal autor serveru iROZHLAS.cz v roce 2017.

Mariusz Szczygieł je dlouholetý reportér listu Gazeta Wyborcza a autor řády reportážních a fejetonistických knih. Tou vůbec první vydanou v českém překladu byl Gottland, pozdější světový bestseller ověnčený mnoha cenami.



V roce 2014 označil spisovatel Julian Barnes v deníku The Guardian americký překlad Gottlandu za nejlepší knihu roku. Za reportáž Roztomilý a poslušný, která je obsažena i v jeho knize Není, byl Mariusz Szczygieł vyhlášen Novinářem roku 2013. Fenoménu polské literární reportáže se věnuje také jako editor.

Ukázka z knihy Není Musím naposledy spatřit to nádherné město, kde ses, synu, tolik napracoval. Naposled je viděl v roce 2009, pak v desátém, pak ve dvanáctém. A tak je tady naposled, počtvrté. Tatínku, ptám se 7. června 2015 od počítače, píšu reportáž o tobě v Praze. Jak by měla vypadat? No, tak to tam musí být moje příjmení a křestní jméno – Szczygieł Jerzy. A ten text musí být lehký, ne těžký, protože v Praze je všechno lehké. A ještě dodávám, že by měl být zajímavý a úchvatný. Ano, potvrzuje znenadání maminka, která se málokdy ozve, měl by být úchvatný, jinak by nemělo smysl ho psát. Tak takovéhle požadavky na mě ještě nikdo nevznesl!

