SOUTĚŽ: Vytáhly si černého Petra. Vyhrajte Nevidím ani tmu, sbírku rozhovorů novináře Aleše Palána

Málokdo projde životem bez šrámů. Na někoho je toho ale naloženo tolik, že si říkáme, jak to jen může unést? Se šesti ženami, které přes všechny osobní tragédie hledají naději a smysl života, hovořil publicista Aleš Palán. O knihu rozhovorů, kterou doprovázejí fotografie fotografky Alžběty Jungrové, si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 15:24 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Aleš Palán se svou knihou Nevidím ani tmu | Zdroj: Nakladatelství Prostor

„Knihy dělám zejména proto, abych něco pochopil, naučil se, odkoukal. A je už načase, abych si vyjasnil, jak žít se ztrátou a neztratit se. Začal jsem tedy jezdit s diktafonem za ženami s těžkým osudem, s mučivě bolavým příběhem, zároveň za takovými, které jsou otevřené a sdělné,“ píše v úvodu knihy Aleš Palán.

„Někdy se snaží zapomenout, ale dobře vědí, že to nejde. Poznaly, že prožité nejde popřít, a raději svou energii věnují způsobu, jak to překonat – odpuštěním, pochopením, aktivitou, třeba i vztekem, jakkoliv. Tohle je škola, kde se i chlap může hodně naučit.“

Novinář o šestici žen, s nimiž mluvil, říká, že si takzvaně vytáhly černého Petra.

I s černým Petrem v ruce se dá odehrát vítězná partie, říká spisovatel Aleš Palán Číst článek

„Je to formulace mého přítele, šumavského samotáře Tonyho. Napadlo ho to, když jsem mu o téhle knížce říkal. Nechtěl jsem volit slovo osud nebo sudba, protože řada žen přesně o tomhle přemýšlí: Je to osud, nebo ne? Je to blbá shoda okolností? Šly tomu nějak naproti?“ popsal Palán v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Když člověk ve své životní hře dělá nějaký tah, tak si nějakou kartu vytáhne – a ona je těžká. O tom ale tahle knížka tak úplně není, je o způsobu, co s tím dělat, jak hrát dál, i když toho černého Petra máte, dá se pořád sehrát kvalitní partie, ten život se dá vyhrát. Dá se obstát.“

Podle Palána je kniha o hledání odpuštění, síly, víry i vzdoru. Oni zmínění černí Petři v ní mají různé podoby, zdravotními a společenskými problémy počínaje. Některé ženy jim jdou naproti, bojují s nimi. „Je o tom, jak dělat něco navzdory,“ doplňuje.

Šestici rozsáhlých příběhů spojuje právě ono zmíněné „přesto“, a také velká otevřenost, se kterou zobrazené ženy přistoupily k vyprávění svých životních osudů. Jinak ale zpovídané moc společného nemají – je jim od 18 do 78 let, žijí na venkově i ve městě, oporu nacházejí ve víře, v humoru, ale i ve vzdoru.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Když jsme se o tom začali bavit, začal jsem zjišťovat další a další roviny jednak té tíhy, ale primárně jejich síly, vzdoru. Někdy optimismu, někdy skepse, ale vždycky nezdolnosti. Snad právě tohle ty ženy spojuje a drží celou knihu pohromadě,“ dodává.

Aleš Palán je novinář, publicista a spisovatel, jeden ze signatářů Charty 77. Ve druhé polovině 80. let a na začátku 90. let pracoval jako noční hlídač, figurant a kopáč. Žurnalistice se věnuje od roku 1993. Od té doby si stačil projít redakcemi Lidových a Hospodářských novin, České televize, TV Nova nebo časopisu Host. Ve svých knihách se zabývá zejména literaturou, výtvarným uměním, vírou a sportem.

Jeho knihu rozhovorů Nevidím ani tmu vydalo nakladatelství Prostor v rámci Velkého knižního čtvrtku.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 rozhovorových knih Nevidím ani tmu, napište nám až do tohoto pátku 9. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Už několika vydání se dočkala Palánova sbírka rozhovorů se šumavskými samotáři. Jak se kniha jmenuje?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.